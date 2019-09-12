США разблокировали $400 миллионов на военную помощь Украине

ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. США разблокировали почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине, сообщило украинское посольство в Вашингтоне.

"В частности, подобная помощь предусматривает 250 миллионов долларов из бюджета Пентагона в рамках программы "Инициатива по помощи Украине в области безопасности" и 115 миллионов долларов в рамках программы Госдепартамента "Международное военное финансирование" из бюджета 2019 года, а также 26,5 миллиона долларов из этой же программы из бюджета 2018 года. Всего 391,5 миллиона долларов", — написало диппредставительство в фейсбуке

Средства пойдут на приобретение вооружений и военной техники, а также на оказание услуг.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон намерен выполнить все обязательства по военной помощи Украине.

Администрация Дональда Трампа также отметила, что изучает вопрос о том, надо ли предоставлять 250-миллионную ежегодную военную помощь Украине. Конгресс уже выделил эти средства, как и средства на другие программы в пользу Украины.