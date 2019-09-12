США разблокировали $400 миллионов на военную помощь Украине

ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. США разблокировали почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине, сообщило украинское посольство в Вашингтоне.
"В частности, подобная помощь предусматривает 250 миллионов долларов из бюджета Пентагона в рамках программы "Инициатива по помощи Украине в области безопасности" и 115 миллионов долларов в рамках программы Госдепартамента "Международное военное финансирование" из бюджета 2019 года, а также 26,5 миллиона долларов из этой же программы из бюджета 2018 года. Всего 391,5 миллиона долларов", — написало диппредставительство в фейсбуке.
Вчера, 11:15Сказано в эфиреМнение: в США пересматривают отношение к военной помощи КиевуКонгресс США выделит Киеву военную помощь, даже если президент Дональд Трамп будет против, заявил сенатор Рон Джонсон. В эфире радио Sputnik главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал, удастся ли конгрессменам это сделать.
Средства пойдут на приобретение вооружений и военной техники, а также на оказание услуг.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон намерен выполнить все обязательства по военной помощи Украине.
Администрация Дональда Трампа также отметила, что изучает вопрос о том, надо ли предоставлять 250-миллионную ежегодную военную помощь Украине. Конгресс уже выделил эти средства, как и средства на другие программы в пользу Украины.
Республиканцы и демократы в сенате США выражали готовность восстановить эту помощь, если президент Дональд Трамп ее отменит.
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