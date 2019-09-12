И. о. премьера Испании отклонил предложение по коалиции, заявили в Podemos

МАДРИД, 12 сен – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьера Испании, лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес отказался от последнего предложения о формировании правительственной коалиции, выдвинутой левой партией Podemos, при этом социалисты заявили, что готовы к продолжению переговоров, чтобы не допустить проведения новых выборов – уже четвертых за последние четыре года.

В четверг вечером лидер Podemos Пабло Иглесиас позвонил Санчесу лично, чтобы "попытаться разблокировать ситуацию" и "избежать безответственного и абсурдного повторения выборов", сообщил в Twitter представитель Podemos и главный переговорщик с социалистами Пабло Эченике. Предложение сводилось к следующему: договориться о коалиционном правительстве, принять бюджет, а в случае если Санчес в дальнейшем примет решение, что представители Podemos должны покинуть правительство, то партия на это согласится.

Однако Санчес отверг предложение, "не назвав никакой причины". "Кажется, что ему ясно (и, возможно, всегда так было), что он будет тащить нас к выборам, чтобы посмотреть, получит ли он на десять мандатов больше", - написал Эченике.

Источники в соцпартии, впрочем, заявили, что переговоры не прерваны, они готовы их продолжать при условии, что речь не идет о коалиции.

Король Испании Фелипе VI 16 и 17 сентября проведет серию консультаций с лидерами парламентских фракций, по итогам которых должен выдвинуть кандидата на пост премьера. Если парламенту не удастся утвердить главу кабинета до 23 сентября, то 10 ноября в стране состоятся досрочные выборы.