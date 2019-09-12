Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T22:31Z
https://ria.ru/20190912/1558635632.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155255/87/1552558764_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_09192e63c03b3ffd9f71138d54307dba.jpg
РИА Новости
Краснодарский край

Кубанские депутаты подготовят законопроект о сохранении плодородия почв

22:31 12.09.2019
10
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВесенняя посевная в Краснодарском крае
Весенняя посевная в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 12 сен - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) совместно с региональным минсельхозом начали подготовку законопроекта, предполагающего внесение изменений в краевой закон о плодородии почв, поправки планируется утвердить до конца года, сообщил журналистам председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
"Восстановление почв - дело не одного года и даже не десятилетия. Мы работаем сегодня на перспективу, на будущее. Кубанским парламентом совместно с региональным минсельхозом уже начата подготовка соответствующего законопроекта", - сообщил спикер ЗСК.
По его словам, законопроект является важнейшим для краевого АПК и предполагает "внесение изменений в краевой закон о плодородии почв".
"Я поручил профильному комитету ЗСК детально проработать связанный с этим вопрос. Поправки планируется утвердить до конца года", - уточнил председатель парламента.
Сельскохозяйственные работы в Краснодарском крае
Вчера, 22:16Краснодарский край
Начинающие кубанские фермеры получат гранты на развитие
Он напомнил, что Краснодарский край осенью отметит традиционный "День урожая". "Это праздник, когда мы подводим аграрные итоги года, гордимся высокими результатами жатвы. Но мало кто из нас задумывается, что залог стабильности таких результатов - "здоровье" почв. Они - золотой фонд Краснодарского края, наше главное богатство. Мы взяли земли взаймы у наших предков и должны передать их детям в лучшем состоянии", - отметил спикер ЗСК.
Однако, по его словам, за последние десятилетия состояние кубанских черноземов резко ухудшилось, содержание гумуса в них упало до 3,9% при норме в 5,7%. "Негативный процесс продолжается и сейчас, земли истощаются", - добавил председатель ЗСК.
Он также отметил, что на отраслевых совещаниях с участием ученых-аграриев губернатор региона Вениамин Кондратьев неоднократно говорил о необходимости восстановления плодородия почв путем внесения органических удобрений, ставил соответствующие задачи. "Мы разделяем обеспокоенность главы региона сложившейся ситуацией и всецело его поддерживаем", - отметил Бурлачко.
Уборка урожая пшеницы
11 сентября, 14:40Краснодарский край
Власти Кубани рассказали об урожае зернобобовых в этом году
По его словам, "реанимация" почв с помощью органических удобрений - еще один серьезный аргумент к развитию в регионе животноводства. "Оно напрямую связано с повышением плодородия земель, поскольку рост поголовья скота скажется на увеличении объемов вносимой в черноземы органики. На это, в том числе, направлен и краевой закон о развитии животноводства, который мы приняли прошлой весной", - уточнил спикер парламента.

Другие новости региона читайте здесь>>

Кубанская набережная в Краснодаре
9 сентября, 20:09Краснодарский край
Доходы в бюджет Кубани увеличились на 21,7% с начала 2019 года
000000
Обсудить 0
Краснодарский крайВениамин КондратьевМинистерство сельского хозяйства РФКраснодарКраснодарский крайОбщество
Рекомендуем
Памятник маршалу Коневу в Праге
Земан назвал позором для Чехии ситуацию с памятником Коневу
РИА
Новости
Здание Капитолия в Вашингтоне
США выполняют обязательства по военной помощи Украине, заявили в Вашингтоне
Нефтяной танкер Grace 1
Госдеп считает, что Иран утаил от Евросоюза маршрут танкера Grace 1
Мальчик со СМА учится в обычной школе и помогает одноклассникам
Мальчик со СМА учится в обычной школе и помогает одноклассникам
Лента
новостей
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров
Прохоров: Москва привлекает все больше инвестиций, наращивая экспорт
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку водки
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
Оглашение приговора Владимиру Барсукову
Найден тайник с сокровищами криминального авторитета Барсукова
Юлия Шарко
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку водки
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с местными жителями, принимавшими участие в контртеррористической операции на территории Дагестана в 1999 году
Слюнтяй не может возглавлять государство при таких гражданах, заявил Путин
Глава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума
Глава ДНР заявил о планах войти в состав России
Анастасия Заворотнюк
"Не узнала": соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
00:12Россия поприветствовала курс Сербии на сохранение военного нейтралитета
00:08Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
00:03РФ рассчитывает на пересмотр подхода США в сфере контроля над вооружениями
23:56Украина намерена присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году
23:54Путин и Нетаньяху решили ускорить создание СЗТ между Израилем и ЕАЭС
23:46"Свидетель" по делу MH17 Цемах проходит медобследование, сообщила его дочь
23:27В Москве после рэп-концерта нашли тело школьника
23:25Лавров рассказал о переговорах Путина и Нетаньяху по Сирии
Лента новостейМолния