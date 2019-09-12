Начинающие кубанские фермеры получат гранты на развитие

КРАСНОДАР, 12 сен — РИА Новости. Господдержку на развитие получат 50 начинающих фермеров Краснодарского края, ставших победителями конкурса по предоставлению мер поддержки, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на краевой Минсельхоз.

"Конкурсная комиссия подвела итоги отборочных мероприятий по предоставлению соответствующих мер поддержки в 2019 году. Победителями признаны 50 фермерских хозяйств. Между ними распределят 110 миллионов рублей федеральных и краевых средств", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Минсельхозе региона, сельхозпроизводители с бизнес-проектами по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений получат гранты 3 миллиона рублей, по остальным видам сельхозпроизводства – до 1,5 миллиона рублей. "В обоих случаях средства господдержки покроют до 90% затрат, требуемых для реализации проектов", – отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что программа поддержки начинающих фермеров способствует развитию сельхозпредприятий на селе и созданию новых рабочих мест. Кроме того, она помогает выполнять задачи, поставленные в рамках нацпроекта "Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В текущем году в рамках реализации этого нацпроекта появилась новая форма господдержки начинающих фермеров – гранты "Агростартап". Участники программы могут претендовать на получение субсидий до 4 миллионов рублей.