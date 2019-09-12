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РИА Новости

Кубинские журналисты обвинили Twitter в цензуре

22:09 12.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МЕХИКО, 12 сен - РИА Новости. Союз журналистов Кубы опубликовал заявление, в котором обвинил социальную сеть Twitter в массовой цензуре.
"Десятки аккаунтов журналистов и кубинских медиа в Twitter были заблокированы вечером в среду, за несколько минут до трансляции выступления президента Мигеля Диаса-Канеля", - говорится в заявлении.
Как отмечают авторы документа, в ходе этого полуторачасового выступления президент и руководители правительства исчерпывающе изложили программу экстренных экономических мер в ответ на ужесточение экономического давления со стороны США.
Среди аккаунтов, заблокированных "за нарушение правил Twitter", издания Cubadebate, Granma Digital, Mesa Redonda и Radio Rebelde с сотнями тысяч подписчиков, страницы министерства коммуникаций Кубы, племянницы Фиделя Кастро Мариэлы и большого числа проправительственных журналистов, а также корреспондента RT Оливера Саморы.
Логотип социальной сети Twitter
19 августа, 21:48РИА Новости
Twitter запретит рекламу государственных СМИ
Менее месяца назад, 19 августа, Twitter сообщил об изменении политики использования рекламных сообщений, и в частности - о запрете на использование инструментов рекламного продвижения для государственных учреждений и СМИ, которые финансируются государством. Согласно тексту сообщения, владельцы всех таких аккаунтов должны были быть проинформированы о нарушении правил и имели 30 дней на то, чтобы прекратить использование рекламных инструментов для продвижения общественно-политической информации.
По мнению представителя UPEC - Союза журналистов Кубы - Росы Мириам Элисальде, имела место скоординированная операция, основанная на ложных утверждениях о нарушении политик платформы Twitter.
"Удивляет политическая предвзятость, избирательность в блокировке пользователей и оппортунизм: блокировка произошла именно в момент выступления президента", - подчеркнула Элисальде.
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
31 июля, 13:33Война в Сирии
Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Сирии
В заявлении по поводу блокировки аккаунтов Союз журналистов потребовал немедленной разблокировки страниц.
"Союз журналистов Кубы решительно отвергает уничтожение площадок для обмена идеями в результате массового проявления цензуры по отношению к журналистам, редакторам и СМИ. Требуем немедленного восстановления доступа к заблокированным аккаунтам, которые никаким образом не нарушали политик сети Twitter", - сказано в документе.
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