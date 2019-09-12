Кубинские журналисты обвинили Twitter в цензуре

МЕХИКО, 12 сен - РИА Новости. Союз журналистов Кубы опубликовал заявление, в котором обвинил социальную сеть Twitter в массовой цензуре.

"Десятки аккаунтов журналистов и кубинских медиа в Twitter были заблокированы вечером в среду, за несколько минут до трансляции выступления президента Мигеля Диаса-Канеля", - говорится в заявлении.

Как отмечают авторы документа, в ходе этого полуторачасового выступления президент и руководители правительства исчерпывающе изложили программу экстренных экономических мер в ответ на ужесточение экономического давления со стороны США.

Среди аккаунтов, заблокированных "за нарушение правил Twitter", издания Cubadebate, Granma Digital, Mesa Redonda и Radio Rebelde с сотнями тысяч подписчиков, страницы министерства коммуникаций Кубы, племянницы Фиделя Кастро Мариэлы и большого числа проправительственных журналистов, а также корреспондента RT Оливера Саморы.

Менее месяца назад, 19 августа, Twitter сообщил об изменении политики использования рекламных сообщений, и в частности - о запрете на использование инструментов рекламного продвижения для государственных учреждений и СМИ, которые финансируются государством. Согласно тексту сообщения, владельцы всех таких аккаунтов должны были быть проинформированы о нарушении правил и имели 30 дней на то, чтобы прекратить использование рекламных инструментов для продвижения общественно-политической информации.

По мнению представителя UPEC - Союза журналистов Кубы - Росы Мириам Элисальде, имела место скоординированная операция, основанная на ложных утверждениях о нарушении политик платформы Twitter.

"Удивляет политическая предвзятость, избирательность в блокировке пользователей и оппортунизм: блокировка произошла именно в момент выступления президента", - подчеркнула Элисальде.

В заявлении по поводу блокировки аккаунтов Союз журналистов потребовал немедленной разблокировки страниц.