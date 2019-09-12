Власти Ленобласти назвали сумму для приведения областных дорог к нормативу

С. - ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Власти Ленинградской области, в рамках национального проекта по улучшению качества дорог в регионах, планируют до 2024 года улучшить состояние дорожной областной сети и минимизировать количество мест, в которых наблюдалось наибольшое число дорожно-транспортных происшествий, сообщил на пресс-конференции глава областного комитета по дорожному хозяйству Денис Седов.

По его словам, в текущем году региональные дорожники получили 296 миллионов рублей на ремонт участков трех дорог с высокой интенсивностью движения и большой востребованностью у автомобилистов. Всего же для приведения всех региональных трасс в надлежащий вид необходимо порядка 24 миллиардов рублей.

По словам заместителя председателя правительства Ленобласти Михаила Москвина, региональный бюджет к федеральным средствам выделил на реализацию проекта один миллиард рублей.

"К полученным федеральным средствам мы добавили один миллиард рублей из регионального бюджета, и за счет этих сумм отремонтировали часть региональных и часть муниципальных дорог. Эти средства, в первую очередь, пошли на ремонт трех важных и очень востребованных автомобилистами дорог: дорога соединяющая Петербург и атомград Сосновый Бор - "Санкт-Петербург — Ручьи", "Гатчина — Ополье" и "Кемполово — Выра — Тосно — Шапки", - сказал он.

Москвин добавил, что ведется ремонт еще 18 участков дорог в 13 муниципальных районах.

"В частности выполнен ремонт участка дороги "Сосновый Бор — Глобицы", который в прошлом году область взяла на баланс. В Тосненском районе отремонтирована трасса "Ульяновка — Отрадное", она из самых популярных дорог у автомобилистов, а в Выборгском — участок трассы "Зеленогорск — Приморск — Выборг". Сделан участок "Подъезда к порту в Усть-Луге", ведутся работы на подъезде к первой столице Руси Старой Ладоге и на ряде других объектов", - резюмировал он, добавив, что до конца года регион ожидается еще два транша федеральных субсидий для строительства мостов через реки Волхов в Киришах и Свирь в Подпорожье.

Что касается планов на будущий год, то региональные власти планируют начать ряд важных работ на трех дорогах, которые будет софинансировать министерство транспорта РФ. Речь идет о расширении Колтушского шоссе. Ремонт затронет участок под автомобильной кольцевой дорогой (КАД) до восточной границы населенного пункта Янино, где ведется массовая жилая застройка. Он будет расширен до четырех полос. Продолжится строительство продолжения Пискаревского проспекта, которое затронет 700 метров территории Петербурга, затем пройдет по мосту через Охту на территорию Ленобласти и далее выйдет за населенным пунктом Новое Девяткино. Таким образом, как уточнил Москвин, автопоток будет объезжать густонаселенные поселения, расположенные на перемерим с границей с Петербургом. Третьей дорогой станет объезд Мурино с западной стороны, в створе с Гражданским проспектом, но без соединения с ним.

"У нас будет два альтернативных объезда старой части Мурино и Девяткино. Однако основной целью западной дороги будет не столько обвод автопоток от массовой застройки, а создание возможности выехать на КАД и соединить трассы строящегося транспортного пересадочного узла в Девяткино, чтобы наши междугородние и международные маршруты могли выехать с этого транспортно-пересадочного узла через КАД на свои маршруты", - пояснил Москвин.

В свою очередь, глава регионального комитета по дорожному хозяйству Денис Седов отметил, что в рамках реализации федерального нацпроекта в Ленобласти осуществляется многоступенчатый контроль качества работ: от проверки ровности до лабораторных испытаний свежего асфальта. Используются новые технологии: битумные ленты (они предотвращают попадание воды в стыки асфальта), холодный и горячий ресайклинг (усиление основания дороги).

"До конца этого года дорожники ликвидируют 20 мест концентрации ДТП на самых загруженных дорогах региона. Там поставят дополнительные знаки, нанесут шумовую разметку, сделают автономное освещение и поставят аппаратуру фотовидеофиксации нарушений ПДД. Помимо этого, мы начнем прорабатывать практику наложения профильными органами административных взысканий. Пора приводить в чувства людей, которые работают в полосе отвода наших дорог и устраивают свалки рядом с нашими дорогами, делают несанкционированные карьеры, близость которых негативно сказываются на дорожном полотне", - резюмировал он.

Говоря о стоимости проекта, Седов пояснил, что при подсчете средств региональные власти исходили из нормативов содержания дорого.

"Таким образом, на приведение нашей дорожной сети по нормативу, требуются, суммарно, порядка 24 миллиардов рублей. Этих средств нам должно хватить для того чтобы поддержать нашу дорожную сеть и привести ее к нормативу", - подытожил глава комитета. -0-