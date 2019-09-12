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РИА Новости

Рада не рассматривает проекты "Оппозиционной платформы", заявил Медведчук

21:15 12.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Верховная рада Украины не вносит в повестку дня предлагаемые политсилой законопроекты.
"К сожалению, они (предложенные партией законопроекты - ред.) пока не вносятся в повестку дня, хотя нашей фракцией "Оппозиционная платформа - За жизнь" зарегистрирован ряд таких законопроектов. Мы будем настаивать, чтобы законопроекты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" тоже включались в повестку дня", - сказал Медведчук в четверг в эфире телеканала "112 Украина".
Он отметил, что законопроекты, которые подают другие партии, "важны для урегулирования ситуаций", но якобы не помогают изменить экономический курс. Также он подчеркнул, что в первую очередь должны рассматриваться законопроекты, которые "смогут послужить фундаментом для восстановления мира в Донбассе".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если "нынешняя украинская власть начнет работу с преследований оппозиции, ни к чему хорошему это не приведет". Он отметил, что парламентская оппозиция имеет за собой доверие значительного количества избирателей, подтвержденного в ходе выборов, поэтому "было бы странно, если бы началось какое-то закручивание гаек в этом смысле".
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В парламенте создано пять фракций, крупнейшую из которых (254 депутата) создала пропрезидентская партия "Слуга народа". Фракция "Оппозиционная платформа – за жизнь" насчитывает 44 депутата, фракция "Батькивщина" объединила 28 депутатов, фракция "Европейская солидарность" состоит из 27 парламентариев, а во фракцию "Голос" вошли 17 народных избранников. Кроме того, в Раде также создана депутатская группа "За будущее" (насчитывает 23 депутата), а парламентарии, которые не вошли в состав депутатских фракций, будут внефракционными.
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Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеВиктор МедведчукВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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