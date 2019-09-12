Рада не рассматривает проекты "Оппозиционной платформы", заявил Медведчук

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Верховная рада Украины не вносит в повестку дня предлагаемые политсилой законопроекты.

"К сожалению, они (предложенные партией законопроекты - ред.) пока не вносятся в повестку дня, хотя нашей фракцией "Оппозиционная платформа - За жизнь" зарегистрирован ряд таких законопроектов. Мы будем настаивать, чтобы законопроекты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" тоже включались в повестку дня", - сказал Медведчук в четверг в эфире телеканала " 112 Украина"

Он отметил, что законопроекты, которые подают другие партии, "важны для урегулирования ситуаций", но якобы не помогают изменить экономический курс. Также он подчеркнул, что в первую очередь должны рассматриваться законопроекты, которые "смогут послужить фундаментом для восстановления мира в Донбассе".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если "нынешняя украинская власть начнет работу с преследований оппозиции, ни к чему хорошему это не приведет". Он отметил, что парламентская оппозиция имеет за собой доверие значительного количества избирателей, подтвержденного в ходе выборов, поэтому "было бы странно, если бы началось какое-то закручивание гаек в этом смысле".