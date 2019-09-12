Трамп и Зеленский могут встретиться во время Генассамблеи ОНН в Нью-Йорке

КИЕВ, 12 сен - РИА Новости. Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа может состояться на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября, точная дата еще не определена, заявил в четверг временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что Зеленский 23 сентября посетит США для участия в Генассамблее ООН, также запланирован визит в Вашингтон для встречи с президентом и правительством США.

По словам Тейлора, точной даты встречи двух президентов пока нет. "Следующий шаг - это Нью-Йорк. И после этого мы определим, как это произойдет. Посмотрим, как это сработает ", - приводит слова Тейлора агентство УНИАН . Он отметил, что встреча Зеленского и Трампа "должна состояться на полях Генеральной ассамблеи ООН в конце сентября".

По его словам, в вопросе организации полноценной встречи между Трампом и Зеленским нет проблем.