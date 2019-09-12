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РИА Новости

Трамп и Зеленский могут встретиться во время Генассамблеи ОНН в Нью-Йорке

21:03 12.09.2019 (обновлено: 00:33 13.09.2019)
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
КИЕВ, 12 сен - РИА Новости. Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа может состояться на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября, точная дата еще не определена, заявил в четверг временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что Зеленский 23 сентября посетит США для участия в Генассамблее ООН, также запланирован визит в Вашингтон для встречи с президентом и правительством США.
По словам Тейлора, точной даты встречи двух президентов пока нет. "Следующий шаг - это Нью-Йорк. И после этого мы определим, как это произойдет. Посмотрим, как это сработает ", - приводит слова Тейлора агентство УНИАН. Он отметил, что встреча Зеленского и Трампа "должна состояться на полях Генеральной ассамблеи ООН в конце сентября".
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По его словам, в вопросе организации полноценной встречи между Трампом и Зеленским нет проблем.
Ранее Трамп планировал провести встречу с Зеленским в Варшаве, однако позднее он отменил свой визит в Польшу.
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Ситуация на УкраинеДональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНВладимир ЗеленскийООНСШАУкраинаВ мире
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