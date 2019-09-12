СМИ: офис Зеленского поставил перед судами задачу лишить лицензии Newsone

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского поставил перед судами задачу в кратчайшие сроки лишить лицензии телеканал Newsone, сообщило в четверг издание Офис президента Украины Владимира Зеленского поставил перед судами задачу в кратчайшие сроки лишить лицензии телеканал Newsone, сообщило в четверг издание "Страна.ua"

Ранее Нацсовет Украины по ТВ решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne. Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич назвал ситуацию с телеканалом NewsOne политически ангажированной, а лидер партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко призвал президента Украины Владимира Зеленского резко и жестко отреагировать на намерение Нацсовета по ТВ.

По данным издания, в офисе Зеленского уже общались с руководством Окружного суда, а также Шестого административного апелляционного суда, "который должен утвердить решение первой инстанции". "Обоим судам поставлена задача рассмотреть обращение Нацсовета в кратчайшие сроки и лишить NewsOne лицензии", - приводит издание слова источника в судейских кругах.