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РИА Новости

СМИ: офис Зеленского поставил перед судами задачу лишить лицензии Newsone

20:17 12.09.2019
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© Фото : страница телеканала NewsOne в InstagramСтудия телеканала NewsOne
Студия телеканала NewsOne
© Фото : страница телеканала NewsOne в Instagram
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского поставил перед судами задачу в кратчайшие сроки лишить лицензии телеканал Newsone, сообщило в четверг издание "Страна.ua".
Ранее Нацсовет Украины по ТВ решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne. Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич назвал ситуацию с телеканалом NewsOne политически ангажированной, а лидер партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко призвал президента Украины Владимира Зеленского резко и жестко отреагировать на намерение Нацсовета по ТВ.
По данным издания, в офисе Зеленского уже общались с руководством Окружного суда, а также Шестого административного апелляционного суда, "который должен утвердить решение первой инстанции". "Обоим судам поставлена задача рассмотреть обращение Нацсовета в кратчайшие сроки и лишить NewsOne лицензии", - приводит издание слова источника в судейских кругах.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Восьмого июля телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne.
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