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РИА Новости

ФАС закрыла дело против ряда компаний о завышении цен на ТВ-приставки

19:17 12.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЗдание ФАС России
Здание ФАС России
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Здание ФАС России. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ прекратила дело, заведённое ранее против компаний DNS, "Эльдорадо" и "М.Видео" по вопросу завышения цен на ТВ-приставки, так как не выявила нарушений антимонопольного законодательства, сообщил журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.
ФАС в декабре возбудила дела против сетей DNS, "М.Видео", "Эльдорадо" и "Юлмарт" по подозрению в установлении монопольно высокой цены на цифровые телевизионные приставки.
"Дело прекращено в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства", - сказал Голомолзин. "Говорилось о том, что тот рост цен, который наблюдался, был связан с тем, что ранее были предоставлены существенные скидки, в том числе в рамках промоакций, в рамках получения выгод по различным программам лояльности, по бонусным программам", - пояснил Голомолзин. Он также отметил, что удорожание наблюдалось не на все приставки, а лишь на отдельные модели.
Как уточнили в пресс-службе ФАС, аналогичное дело против "Юлмарта" приостановлено, так как компания проходит процедуру банкротства.
Переход с аналогового на цифровое телевещание
Вчера, 18:19РИА Новости
ФАС не ожидает завышения цен на телевизионные приставки
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион перейдет 14 октября в четвертой волне отключения "аналога". С запуском сети цифрового вещания граждане РФ бесплатно получают набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах.
В конце января Минкомсвязь, Минпромторг, "Почта России" и крупнейшие ритейлеры техники — тогда уже объединённая "М.Видео-Эльдорадо" и DNS - подписали меморандум об обеспечении населения РФ приставками для перехода на цифровое телевидение по цене в пределах 1 тысячи рублей.
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Переход на цифровое телевидениеФАСМинкомсвязьАнатолий ГоломолзинМинистерство промышленности и торговли РФМ.ВидеоЭльдорадоРоссияЭкономика
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