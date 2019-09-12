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РИА Новости

Силуанов рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений

19:34 12.09.2019 (обновлено: 19:37 12.09.2019)
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© Depositphotos / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение
© Depositphotos / Denis Vostrikov
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Разработанная Минфином России новая система добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием "гарантированный пенсионный продукт" не предполагает автоматического включения граждан в нее, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума.
"Когда готовили ИПК (индивидуальный пенсионный капитал - ред.), подразумевалось, что участие работников в этой системе будет по автоподписке. Имею в виду, что если человек хочет выразить свое нежелание участвовать, он должен написать соответствующее заявление. Эта концепция сегодня не поддержана. И то, что предложил Минфин, это тот же самый закон, но исключительно основанный на добровольном участии в этой системе", - сказал он.
Минфин ранее разработал и направил на согласование в Минтруд законопроект c предварительным рабочим названием "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП), направленный на создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, создание стимулов для как самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ.
"То есть человек, который хочет откладывать себе на пенсию, иметь гарантию увеличенной пенсии, возможность завещать эти деньги, возможность использовать в ходе работы, пока он не вышел на пенсию, на жизненно важные обстоятельства, он может сам добровольно участвовать", - продолжил Силуанов.
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Он добавил, что разработчики предусмотрели стимулы для участия в такой системе. "Это будут налоговые стимулы как для непосредственного работника с точки зрения вычета по НДФЛ, так и для предприятия, на котором он работает", - пояснил Силуанов.
Он добавил, что государство гарантирует сохранность пенсионных накоплений, пенсионных денег, которые будут отложены на период, когда люди пойдут на заслуженный отдых. "Поэтому создается гарантированный продукт, интересный с точки зрения вычетов, позволяющий увеличить свои пенсионные накопления помимо той государственной пенсии, которую будет человек получать", - подчеркнул он.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума. В дни мероприятия в ЦВЗ "Манеж" работает презентационный стенд РИА Новости, а в зоне делового общения и отдыха участники мероприятия могут читать на плазменных панелях самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.
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