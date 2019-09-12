Силуанов рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Разработанная Минфином России новая система добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием "гарантированный пенсионный продукт" не предполагает автоматического включения граждан в нее, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума.

"Когда готовили ИПК (индивидуальный пенсионный капитал - ред.), подразумевалось, что участие работников в этой системе будет по автоподписке. Имею в виду, что если человек хочет выразить свое нежелание участвовать, он должен написать соответствующее заявление. Эта концепция сегодня не поддержана. И то, что предложил Минфин, это тот же самый закон, но исключительно основанный на добровольном участии в этой системе", - сказал он.

Минфин ранее разработал и направил на согласование в Минтруд законопроект c предварительным рабочим названием "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП), направленный на создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, создание стимулов для как самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ.

"То есть человек, который хочет откладывать себе на пенсию, иметь гарантию увеличенной пенсии, возможность завещать эти деньги, возможность использовать в ходе работы, пока он не вышел на пенсию, на жизненно важные обстоятельства, он может сам добровольно участвовать", - продолжил Силуанов.

Он добавил, что разработчики предусмотрели стимулы для участия в такой системе. "Это будут налоговые стимулы как для непосредственного работника с точки зрения вычета по НДФЛ, так и для предприятия, на котором он работает", - пояснил Силуанов.

Он добавил, что государство гарантирует сохранность пенсионных накоплений, пенсионных денег, которые будут отложены на период, когда люди пойдут на заслуженный отдых. "Поэтому создается гарантированный продукт, интересный с точки зрения вычетов, позволяющий увеличить свои пенсионные накопления помимо той государственной пенсии, которую будет человек получать", - подчеркнул он.