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РИА Новости

Келли Крафт пообещала защищать интересы США в Совбезе ООН

18:37 12.09.2019
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© AP Photo / Alex BrandonПостпред США при ООН Келли Крафт
Постпред США при ООН Келли Крафт
© AP Photo / Alex Brandon
Постпред США при ООН Келли Крафт . Архивное фото
ООН, 12 сен - РИА Новости. Новый постпред США при ООН Келли Крафт пообещала поддержку союзникам и заявила, что будет отстаивать интересы Вашингтона.
"Я буду защищать ценности и интересы Америки, я буду поддерживать наших друзей и союзников. Я буду защищать бедных и слабых", - сказала Крафт, обращаясь к журналистам после своего первого участия в заседании СБ ООН.
Она также пообещала продолжить продвигать политику нынешней администрации США в Совбезе и ООН в целом.
Крафт была выдвинута на пост в ООН президентом Дональдом Трампом после того, как Хезер Науэрт сняла свою кандидатуру. Предыдущий постпред США при международной организации Никки Хейли ушла в отставку в конце 2018 года.
Демократы в процессе утверждения критиковали Крафт за недостаток опыта во внешней политике. Они также заявляли, что Крафт в бытность послом в Канаде пренебрегала своими обязанностями и отсутствовала в этой стране более 350 дней за 21 месяц работы.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
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