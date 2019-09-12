Келли Крафт пообещала защищать интересы США в Совбезе ООН

ООН, 12 сен - РИА Новости. Новый постпред США при ООН Келли Крафт пообещала поддержку союзникам и заявила, что будет отстаивать интересы Вашингтона.

"Я буду защищать ценности и интересы Америки, я буду поддерживать наших друзей и союзников. Я буду защищать бедных и слабых", - сказала Крафт, обращаясь к журналистам после своего первого участия в заседании СБ ООН.

Она также пообещала продолжить продвигать политику нынешней администрации США в Совбезе и ООН в целом.

Крафт была выдвинута на пост в ООН президентом Дональдом Трампом после того, как Хезер Науэрт сняла свою кандидатуру. Предыдущий постпред США при международной организации Никки Хейли ушла в отставку в конце 2018 года.