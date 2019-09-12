Новгородские власти установят единую стоимость дополнительного образования

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Власти Новгородской области с текущего года начнут устанавливать единую стоимость дополнительного образования для детей по социальному сертификату, которая на данный момент различается в муниципалитетах региона, сообщил на Московском финансовом форуме губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

"Очень разную стоимость муниципалитеты установили на допобразование. С этого года будем все приводить к общему знаменателю, потому что нам не хотелось бы получить разные возможности для детей в зависимости от района, где они находятся", - сказал Никитин.

По его словам, в этом году подобные меры будут приняты в 16 из 22 муниципальных образований.

Также Никитин отметил, что услуги по сертификату оказывают и негосударственные организации, что повлияло на повышение качества госуслуг.

"Увидев конкуренцию, наши муниципальные образования начали подтягиваться. Это повлияло на госсектор с точки зрения работы над качеством. Началась реальная конкуренция, которая идет на благо нашим детям", - сказал губернатор.

Социальный сертификат дает возможность получить дополнительное образование за счет государства. Система персонифицированного финансирования дополнительного образования призвана предоставить детям возможность обучаться бесплатно в любой организации, в том числе и частной, за бюджетный счет.