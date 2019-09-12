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РИА Новости
Ленинградская область

Дорожники Ленобласти готовятся к зиме, закупят спецтехнику на 400 млн руб

18:22 12.09.2019
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевСотрудники дорожной службы во время уборки участка автомобильной дороги
Сотрудники дорожной службы во время уборки участка автомобильной дороги
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Перед наступлением зимы дорожники Ленинградской области приобретут дополнительную спецтехнику, потратив на это свыше 400 миллионов рублей, а также пополнят запасы реагентов для обработки дорог, сообщил на пресс-конференции глава областного комитета по дорожному хозяйству Денис Седов.

"Будут закуплены комбинированные дорожные машины, погрузчики, экскаваторы. Это позволит содержать должным образом нашу сеть региональных дорог. Прошедшая зима, которая стала за долгие годы самой снежной, показала нам, что крупные муниципальные образования, такие как Кудрово, Мурано, Девяткино не справляются с обильными осадками и нам часто приходилось отправлять им на помощь наши ДРСУ. Поэтому мы хотим, чтобы наши подведомственные предприятия могли участвовать в контрактах по содержанию муниципальных территорий. Это поможет нашим жителям получать услугу должного качества, а также развиваться нашим государственным предприятиям", - сказал Седов.

Говоря об использовании в зимний период реагентов, глава комитета отметил, что нормативы безопасности подразумевают содержание дорог в чистом виде.
"Поэтому мы будем применять как обыкновенные реагенты, так и жидкие, которые уже успели зарекомендовать себя. Они начинают работать намного быстрее чем обыкновенная соль, которой необходимо время и климатические условия на реакцию", - сказал Седов.
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