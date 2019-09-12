Дорожники Ленобласти готовятся к зиме, закупят спецтехнику на 400 млн руб

"Будут закуплены комбинированные дорожные машины, погрузчики, экскаваторы. Это позволит содержать должным образом нашу сеть региональных дорог. Прошедшая зима, которая стала за долгие годы самой снежной, показала нам, что крупные муниципальные образования, такие как Кудрово, Мурано, Девяткино не справляются с обильными осадками и нам часто приходилось отправлять им на помощь наши ДРСУ. Поэтому мы хотим, чтобы наши подведомственные предприятия могли участвовать в контрактах по содержанию муниципальных территорий. Это поможет нашим жителям получать услугу должного качества, а также развиваться нашим государственным предприятиям", - сказал Седов.