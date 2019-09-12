Три чеченки извинились перед Кадыровым после просьбы предоставить им жилье

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Три переехавшие в Дагестан уроженки Чечни Асет Эльбазурова, Зарема Лорсанова и Яхмат Митишева извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову с просьбой предоставить им жилье. Об этом Три переехавшие в Дагестан уроженки Чечни Асет Эльбазурова, Зарема Лорсанова и Яхмат Митишева извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову с просьбой предоставить им жилье. Об этом сообщает телеканал "Грозный".

В результате проверки выяснилось, что на самом деле женщины не нуждались в жилплощади. У всех обратившихся в Чечне есть семьи, которые они оставили 20 лет назад, переехав в Дагестан.

Позднее в правительство на разговор вызвали не только женщин, но и членов их семей. Чиновники раскритиковали родственников за то, что они не вернули чеченок домой.

"Не мы должны за ними бегать. Это ваши женщины. Вы должны это решать. Когда такое было, чтобы чеченцы не смотрели за своими женщинами? Это позор", — заявил первый зампредседателя правительства Чечни Иса Тумхаджиев.