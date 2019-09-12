Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T18:36Z
https://ria.ru/20190912/1558630028.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155862/89/1558628949_0:0:3230:1818_1036x0_80_0_0_1b32b0d8a66846f688198fae8e02ffbd.jpg
РИА Новости

Три чеченки извинились перед Кадыровым после просьбы предоставить им жилье

18:20 12.09.2019 (обновлено: 18:36 12.09.2019)
32995
© ЧГТРК "Грозный"Скриншот программы ЧГТРК "Грозный"
Скриншот программы ЧГТРК Грозный
© ЧГТРК "Грозный"
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Три переехавшие в Дагестан уроженки Чечни Асет Эльбазурова, Зарема Лорсанова и Яхмат Митишева извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову с просьбой предоставить им жилье. Об этом сообщает телеканал "Грозный".
В результате проверки выяснилось, что на самом деле женщины не нуждались в жилплощади. У всех обратившихся в Чечне есть семьи, которые они оставили 20 лет назад, переехав в Дагестан.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
23 августа, 17:14Религия и мировоззрение
Кадыров попросил народ Чечни построить скромную мечеть после его смерти
Позднее в правительство на разговор вызвали не только женщин, но и членов их семей. Чиновники раскритиковали родственников за то, что они не вернули чеченок домой.
"Не мы должны за ними бегать. Это ваши женщины. Вы должны это решать. Когда такое было, чтобы чеченцы не смотрели за своими женщинами? Это позор", — заявил первый зампредседателя правительства Чечни Иса Тумхаджиев.
В свою очередь, родственники объяснили, что много раз пробовали вернуть женщин на родину, но безуспешно. Члены семьи пообещали чиновникам, что больше не позволят им попрошайничать.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым
31 августа, 14:31РИА Новости
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
8011313816100
Обсудить 4
Рамзан КадыровЧечняДагестанОбщество
Рекомендуем
Юлия Шарко
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА
Новости
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку водки
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
Анастасия Заворотнюк
"Не узнала": соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Школа
В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
Лента
новостей
Стоп-кадр видео потасовки между сотрудниками подрядной организации на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
Новые смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus представлены на продажу в торговом центре ГУМ. 29 сентября 2017
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
Ученик школы №4 города Сосновоборска Красноярского края
Власти вмешались в скандал со стрижкой ученика красноярской школы
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией награждения премией Человек года по версии журнала GQ
Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с Собчак
Логотип компании Skoda
СМИ опубликовали фотографии новой Skoda Octavia
Приготовление шаурмы
Пять жителей Уфы находятся в тяжелом состоянии после отравления шаурмой
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали
Кадр из социального ролика #НамНеВсеРавно2019
Зарубежные СМИ возмутил ролик близняшек из Казани, накормивших бомжа суши
Оглашение приговора Владимиру Барсукову
Найден тайник с сокровищами криминального авторитета Барсукова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Помпео не будет советником Трампа по нацбезопасности
01:19В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
00:12Россия поприветствовала курс Сербии на сохранение военного нейтралитета
00:08Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
00:03РФ рассчитывает на пересмотр подхода США в сфере контроля над вооружениями
23:56Украина намерена присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году
23:54Путин и Нетаньяху решили ускорить создание СЗТ между Израилем и ЕАЭС
23:46"Свидетель" по делу MH17 Цемах проходит медобследование, сообщила его дочь
Лента новостейМолния