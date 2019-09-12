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РИА Новости

ФАС не ожидает завышения цен на телевизионные приставки

18:19 12.09.2019
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкПереход с аналогового на цифровое телевещание
Переход с аналогового на цифровое телевещание
© РИА Новости / Артём Коренюк
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Переход с аналогового на цифровое телевещание . Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не ожидает завышения цен на телевизионные приставки на последнем этапе перехода на цифровое телевидение в стране, сообщил журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.
"Мы не ожидаем, что завершающий четвертый этап принесет нам какие-либо проблемы (с точки зрения завышения цен на телевизионные приставки - ред.), потому что основной объем приставок в этих регионах уже был продан", - сказал он, уточнив, что население готовилось к переходу на "цифру" в июне.
Голомолзин уточнил, что за две недели до даты перехода сотрудники службы приходят в магазины для фиксации цен, затем такая же процедура происходит на неделе после перехода, что позволяет не допускать необоснованного роста цен в пик спроса. Тем не менее, служба продолжает мониторинг цен в регионах, где переход уже произошёл.
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Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион перейдет 14 октября в четвертой волне отключения "аналога". С запуском сети цифрового вещания граждане РФ бесплатно получают набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах.
В конце января Минкомсвязь, Минпромторг, "Почта России" и крупнейшие ритейлеры техники — тогда уже объединённая "М.Видео-Эльдорадо" и DNS - подписали меморандум об обеспечении населения РФ приставками для перехода на цифровое телевидение по цене в пределах 1 тысячи рублей.
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Переход на цифровое телевидениеФАСМинкомсвязьАнатолий ГоломолзинРоссия
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