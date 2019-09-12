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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Зеленский назвал сверхсложной задачей возвращение украинцев из России

18:01 12.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский встречает участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Президент Украины Владимир Зеленский встречает участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский встречает участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь. Архивное фото
КИЕВ, 12 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с вернувшимися из РФ украинцами назвал задачу по их возвращению сверхсложной из-за секретности, сообщила в четверг пресс-служба главы украинского государства.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с отпущенными в России украинцами в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019
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Вернувшимся из России украинцам выделят по четыре тысячи долларов
Как сообщает пресс-служба, Зеленский в неформальной обстановке в Киеве встретился с нарушившими российскую границу 24 украинскими военными и членами их семей. На встрече он отметил, что возвращение украинцев из России было "сверхсложной" задачей.
"Было очень сложно держать это в секрете, когда привлечено так много людей", - цитирует президента его пресс-служба.
Кроме того, по данным пресс-службы, во время встречи Зеленский вручил вернувшимся украинцам президентские часы, а также сообщил о том, что вопрос о выделении им жилья в Одессе уже решен.
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Освобождение задержанных россиян и украинцевСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийОлег СенцовВладимир ЗеленскийРоссияВ мире
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