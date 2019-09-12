Зеленский назвал сверхсложной задачей возвращение украинцев из России

Президент Украины Владимир Зеленский встречает участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь. Архивное фото

Президент Украины Владимир Зеленский встречает участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь

КИЕВ, 12 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с вернувшимися из РФ украинцами назвал задачу по их возвращению сверхсложной из-за секретности, сообщила в четверг пресс-служба главы украинского государства.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Как сообщает пресс-служба, Зеленский в неформальной обстановке в Киеве встретился с нарушившими российскую границу 24 украинскими военными и членами их семей. На встрече он отметил, что возвращение украинцев из России было "сверхсложной" задачей.

"Было очень сложно держать это в секрете, когда привлечено так много людей", - цитирует президента его пресс-служба.