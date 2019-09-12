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РИА Новости

Мальчика, пытавшегося спасти дедушку из горящей бани, наградили посмертно

18:26 12.09.2019 (обновлено: 19:16 12.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин посмертно наградил медалью "Доблесть и отвага" шестилетнего мальчика, пытавшегося спасти дедушку при пожаре в Карелии, сообщает пресс-служба СК.
В результате несчастного случая 30 августа шестилетний ребенок получил ожоги более 90% тела. В тот день на даче он пошел в баню вместе с дедушкой. Мужчина потерял сознание во время розжига печи. Ребенок попытался вытащить взрослого из помещения, и огонь перекинулся на него. Дедушка погиб, а его внук был доставлен в детскую республиканскую больницу. Позже ребенка перевезли в ожоговый центр Нижнего Новгорода, но спасти его не удалось.
Председатель СК выразил соболезнования родным и близким Святослава, а также поблагодарил врачей и чиновников, которые приняли исчерпывающие меры для спасения ребенка. Бастрыкин также подчеркнул, что "подвиг и достойный поступок маленького Святослава навсегда останется в нашей памяти и станет достойным примером для подрастающего поколения".
"Святослав, наряду с юными героями Ваней Крапивиным, Женей Табаковым, Андреем Касимовым, Данилой Садыковым, также отдал жизнь, спасая родного человека. Этот поступок маленького мальчика, который не бросил своего дедушку в беде, достоин самой высшей нравственной и человеческой оценки", - добавляется в сообщении.
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Следственный комитет РФАлександр БастрыкинРоссияКарелияОбщество
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