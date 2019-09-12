Мальчика, пытавшегося спасти дедушку из горящей бани, наградили посмертно

В результате несчастного случая 30 августа шестилетний ребенок получил ожоги более 90% тела. В тот день на даче он пошел в баню вместе с дедушкой. Мужчина потерял сознание во время розжига печи. Ребенок попытался вытащить взрослого из помещения, и огонь перекинулся на него. Дедушка погиб, а его внук был доставлен в детскую республиканскую больницу. Позже ребенка перевезли в ожоговый центр Нижнего Новгорода, но спасти его не удалось.