Власти Ленобласти введут систему весогабаритного контроля на дорогах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Система, позволяющая контролировать массу и габариты грузового транспорта, передвигающегося по региональным дорогам, будет введена в строй в Ленинградской области к 2021 году, сообщил на пресс-конференции глава областного комитета по дорожному хозяйству Денис Седов.

"Из-за фур, разбивающих наши дороги, страдают автомобилисты. Пора вплотную подойти к решению данной проблемы. Внедрение системы весогабаритного контроля планируется произвести не позднее 2020-2021 годов", - сказал Седов.

Он отметил, что проблемой влияния крупногабаритного транспорта на региональные дороги власти Ленобласти заняты не первый год. После того, как в 2015 году начала работу система "Платон", взимающая плату за проезд грузового транспорта по федеральным трассам, количество крупногабаритных автомобилей на альтернативных путях следования увеличилось в несколько раз.