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РИА Новости
Ленинградская область

Власти Ленобласти введут систему весогабаритного контроля на дорогах

17:39 12.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГрузовой автомобиль
Грузовой автомобиль
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Система, позволяющая контролировать массу и габариты грузового транспорта, передвигающегося по региональным дорогам, будет введена в строй в Ленинградской области к 2021 году, сообщил на пресс-конференции глава областного комитета по дорожному хозяйству Денис Седов.

"Из-за фур, разбивающих наши дороги, страдают автомобилисты. Пора вплотную подойти к решению данной проблемы. Внедрение системы весогабаритного контроля планируется произвести не позднее 2020-2021 годов", - сказал Седов.

Он отметил, что проблемой влияния крупногабаритного транспорта на региональные дороги власти Ленобласти заняты не первый год. После того, как в 2015 году начала работу система "Платон", взимающая плату за проезд грузового транспорта по федеральным трассам, количество крупногабаритных автомобилей на альтернативных путях следования увеличилось в несколько раз.
"Вес большегрузов, которые выезжают на дороги, находящиеся в ведении области, может достигать, а то и превышать, 20 тонн. С такой нагрузкой дорожное полотно едва может справиться, оттого транзитные дороги быстро приходят в негодность, их приходится постоянно ремонтировать, а это, в свою очередь, создает дополнительную нагрузку на областной бюджет", - пояснил глава комитета.
Выезд из Петербурга в Кудрово.
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