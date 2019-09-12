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РИА Новости

В Дагестане столкнулись автомобиль и тепловоз

17:39 12.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 12 сен - РИА Новости. ДТП произошло на железнодорожном переезде в Дагестане, где тепловоз столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
"В оперативную дежурную поступила информация о том, что в Кумторкалинском районе на регулируемом железнодорожном переезде возле населенного пункта Темиргое произошло дорожно-транспортное происшествие с участием тепловоза и автомобиля ВАЗ 21099. Имеются пострадавшие, которые доставлены в ЦГБ города Махачкала", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, возгорания на месте происшествия нет, движение не нарушено.
"К ликвидации последствий происшествия было привлечено девять человек и три единицы техники", - отмечается в релизе.
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МЧС РФДагестанМахачкалаПроисшествия
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