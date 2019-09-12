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РИА Новости

Рада отказалась отменить действия актов СССР и УССР на территории Украины

17:28 12.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной Рады Украины
Здание Верховной Рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной Рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 12 сен - РИА Новости. Парламент Украины на заседании в четверг отклонил законопроект об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины, документ в первом чтении поддержали лишь 216 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Таким образом законопроект считается отклоненным. Инициаторами документа стали депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа". Документ стал первым, который новый парламент отказался принять.
"Законы и другие акты органов государственной власти и управления Союза ССР и Украинской ССР ... не действуют на территории Украины", - говорилось в тексте законопроекта.
Исключением должны были стать Декларация о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года, Акт провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года, акты, касающихся административно-территориального устройства Украины и государственной границы.
Арка Дружбы народов в Киеве. Архивное фото
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Законопроект предполагал, что временно, до 30 сентября 2020 года, на территории Украины подлежат применению Жилищный кодекс Украинской ССР и Кодекс Украины об административных правонарушениях, а также подзаконные нормативно-правовые акты, принятые на их выполнение.
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