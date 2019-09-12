Рада отказалась отменить действия актов СССР и УССР на территории Украины

КИЕВ, 12 сен - РИА Новости. Парламент Украины на заседании в четверг отклонил законопроект об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины, документ в первом чтении поддержали лишь 216 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Таким образом законопроект считается отклоненным. Инициаторами документа стали депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа". Документ стал первым, который новый парламент отказался принять.

"Законы и другие акты органов государственной власти и управления Союза ССР и Украинской ССР ... не действуют на территории Украины", - говорилось в тексте законопроекта.

Исключением должны были стать Декларация о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года, Акт провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года, акты, касающихся административно-территориального устройства Украины и государственной границы.