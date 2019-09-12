Украина проиграла России в ВТО в споре по энергокорректировкам

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Украина в ВТО проиграла России в споре по антидемпинговым мерам в отношении нитрата аммония, сообщило Украина в ВТО проиграла России в споре по антидемпинговым мерам в отношении нитрата аммония, сообщило Минэкономразвития

Отмечается, что победу России подтвердил доклад Апелляционного органа ВТО, распространенный секретариатом организации.

В июле 2014 года Украина более чем втрое повысила ввозные пошлины на нитрат аммония из России (с 11,91% до 36,03%). Это было сделано на основании заявления о том, что цена на газ для украинских заводов азотной химии и российских производителей существенно отличается.

В ответ Россия в мае 2015 года подала иск в ВТО. Основная претензия заключалась в том, что Киев использовал несправедливую методику энергокорректировок для расчета стоимости российской продукции, при которой вместо цен на энергоносители на рынке России используются цены на рынках третьих стран.

"По результатам рассмотрения спора третейской группой Украине было предписано устранить нарушения. Киев, не согласившись с решением третейской группы, подал апелляцию", — сообщили в Минэкономразвития.

В ведомстве подчеркнули, что Апелляционный орган оставил выводы третейской группы без изменений и подтвердил российскую позицию.

"Рассчитываем на то, что Украина в оперативном порядке устранит допущенные нарушения своих международных обязательств", — отметили в Минэкономразвития.

В ведомстве также рассчитывают, что победа России увеличит шансы на успешное оспаривание европейских антидемпинговых мер.

Отмечается, что сейчас в ЕС действуют четыре такие меры с применением энергокорректировок — в отношении нитрата аммония, сварных и бесшовных труб, а также предварительная мера по карбамидно-аммиачной смеси, введенная в апреле 2019 года.