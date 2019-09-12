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РИА Новости

Украина проиграла России в ВТО в споре по энергокорректировкам

17:18 12.09.2019 (обновлено: 18:27 12.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Украина в ВТО проиграла России в споре по антидемпинговым мерам в отношении нитрата аммония, сообщило Минэкономразвития.
Отмечается, что победу России подтвердил доклад Апелляционного органа ВТО, распространенный секретариатом организации.
Штаб-квартира ВТО в Женеве
26 апреля, 15:25РИА Новости
Решение ВТО в пользу России по транзитному спору с Украиной вступило в силу
В июле 2014 года Украина более чем втрое повысила ввозные пошлины на нитрат аммония из России (с 11,91% до 36,03%). Это было сделано на основании заявления о том, что цена на газ для украинских заводов азотной химии и российских производителей существенно отличается.
В ответ Россия в мае 2015 года подала иск в ВТО. Основная претензия заключалась в том, что Киев использовал несправедливую методику энергокорректировок для расчета стоимости российской продукции, при которой вместо цен на энергоносители на рынке России используются цены на рынках третьих стран.
"По результатам рассмотрения спора третейской группой Украине было предписано устранить нарушения. Киев, не согласившись с решением третейской группы, подал апелляцию", — сообщили в Минэкономразвития.
В ведомстве подчеркнули, что Апелляционный орган оставил выводы третейской группы без изменений и подтвердил российскую позицию.
Штаб-квартира ВТО в Женеве
26 апреля, 23:06РИА Новости
СМИ: США указали на "недостатки" в решении ВТО по спору России и Украины
"Рассчитываем на то, что Украина в оперативном порядке устранит допущенные нарушения своих международных обязательств", — отметили в Минэкономразвития.
В ведомстве также рассчитывают, что победа России увеличит шансы на успешное оспаривание европейских антидемпинговых мер.
Отмечается, что сейчас в ЕС действуют четыре такие меры с применением энергокорректировок — в отношении нитрата аммония, сварных и бесшовных труб, а также предварительная мера по карбамидно-аммиачной смеси, введенная в апреле 2019 года.
Нитрат аммония (аммиачная селитра) используется в качестве компонента взрывчатых веществ и как азотное удобрение.
Западно-Сибирская железная дорога
30 июля 2018, 12:59РИА Новости
Россия выиграла у Украины спор в ВТО по вагонамИск касался ограничения импорта украинских вагонов и стрелочных переводов. По мнению Киева, действия Москвы были необоснованными, однако ВТО приняла решение в пользу России.
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Всемирная торговая организацияМинистерство экономического развития РФРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Ну проиграла, зато выиграла в деле по OPAL, не сама конечно в деле участвовала, но Россия зато не откажется никак от транзита через Украину, а ведь так хотелось.
12 сентября, 17:21
ИРИван Русский
36100106
Откажется, еще как. Нечего русофобов кормить.
12 сентября, 17:27
Андрей Левицкий
8710002
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