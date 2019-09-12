Путин встретился с бывшим председателем госсовета Дагестана Магомедовым

Президент РФ Владимир Путин и почётный председатель Государственного Совета Республики Дагестан Магомедали Магомедов во время встречи в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 12 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с бывшим председателем госсовета Дагестана Магомедали Магомедовым, возглавлявшим республику во время августовских событий 1999 года, и обсудил с ним планы по социально-экономическому развитию региона.

"Теперь перед нами другие масштабные задачи, задачи развития социальной и экономической сферы", - сказал Путин.

Он рассказал, что посетил в четверг село Ботлих, посмотрел, как оно развивается. "Мы говорили о необходимости создания соответствующих планов по развитию вообще горных сел, будем дальше делать это, развивать инфраструктуру, дорожное строительство, будем дальше создавать, строить новые, приводить в порядок объекты социальной инфраструктуры, спортивные объекты", - сказал Путин.

Президент особо отметил, что ему очень понравился памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны, павшим в Афганистане, жертвам боевых действиях в августе-сентябре 1999 года и других локальных конфликтах выходцам из Ботлихского района.

"Он как раз очень хорошо символизирует единство Вооруженных сил России и народа Дагестана. Очень хороший памятник, как раз символ этого единства и непобедимости народа и армии, когда они вместе решают стоящие перед страной задачи", - подчеркнул российский лидер.

Говоря о событиях августа-сентября 1999 года, Магомедов вспомнил слова президента, которые он произнес во время своего первого приезда в Ботлих, о том, что страна оказалась в очень сложной ситуации, и если бы террористам удалось реализовать свои планы в Дагестане, возникли бы системные проблемы по всей стране. "Нам удалось избежать этого, нам удалось защитить, сохранить суверенитет и единство нашей страны, и дело даже не в том, что эти ополченцы имеют такую боевую мощь, а дело в мощи воли, духа, желании сохранить страну", - подчеркнул Магомедов.