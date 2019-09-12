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РИА Новости

Путин встретился с бывшим председателем госсовета Дагестана Магомедовым

17:14 12.09.2019 (обновлено: 17:53 12.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и почётный председатель Государственного Совета Республики Дагестан Магомедали Магомедов во время встречи в Махачкале
Президент РФ Владимир Путин и почётный председатель Государственного Совета Республики Дагестан Магомедали Магомедов во время встречи в Махачкале
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МАХАЧКАЛА, 12 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с бывшим председателем госсовета Дагестана Магомедали Магомедовым, возглавлявшим республику во время августовских событий 1999 года, и обсудил с ним планы по социально-экономическому развитию региона.
"Теперь перед нами другие масштабные задачи, задачи развития социальной и экономической сферы", - сказал Путин.
Он рассказал, что посетил в четверг село Ботлих, посмотрел, как оно развивается. "Мы говорили о необходимости создания соответствующих планов по развитию вообще горных сел, будем дальше делать это, развивать инфраструктуру, дорожное строительство, будем дальше создавать, строить новые, приводить в порядок объекты социальной инфраструктуры, спортивные объекты", - сказал Путин.
Президент особо отметил, что ему очень понравился памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны, павшим в Афганистане, жертвам боевых действиях в августе-сентябре 1999 года и других локальных конфликтах выходцам из Ботлихского района.
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"Он как раз очень хорошо символизирует единство Вооруженных сил России и народа Дагестана. Очень хороший памятник, как раз символ этого единства и непобедимости народа и армии, когда они вместе решают стоящие перед страной задачи", - подчеркнул российский лидер.
Говоря о событиях августа-сентября 1999 года, Магомедов вспомнил слова президента, которые он произнес во время своего первого приезда в Ботлих, о том, что страна оказалась в очень сложной ситуации, и если бы террористам удалось реализовать свои планы в Дагестане, возникли бы системные проблемы по всей стране. "Нам удалось избежать этого, нам удалось защитить, сохранить суверенитет и единство нашей страны, и дело даже не в том, что эти ополченцы имеют такую боевую мощь, а дело в мощи воли, духа, желании сохранить страну", - подчеркнул Магомедов.
Он добавил, что в то время Дагестан находился действительно в сложном положении, и для России угроза была реальной. Он вспомнил, как неожиданно напали на республику террористы и бандформирования. При этом, по его словам, весь народ Дагестана проявил огромный патриотизм.
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