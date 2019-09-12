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РИА Новости
Ядерные технологии

Документы по атомному проекту из архива СВР покажут на выставке в Москве

17:19 12.09.2019 (обновлено: 17:29 12.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкВизит советских и иностранных журналистов на место проведения первого подземного ядерного испытания. Эпицентр взрыва. Семипалатинский ядерный полигон.
Визит советских и иностранных журналистов на место проведения первого подземного ядерного испытания. Эпицентр взрыва. Семипалатинский ядерный полигон.
© РИА Новости / Александр Лыскин
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Круглый стол, посвященный истории советского атомного проекта, пройдет 17 сентября в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт", мероприятие будет посвящено 70-летию испытания первой советской атомной бомбы, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
Мероприятие, участниками которого станут физики, историки и политологи, проведут директор СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Они откроют выставку "Физика и разведка в силовом поле атомного проекта", в основу которой легли документы и памятники истории науки и техники из собрания Курчатовского института и архива СВР.
"Серьезный фундамент в области ядерных исследований, заложенный в СССР ещё в довоенные годы, сыграл решающую роль в развитии советского атомного проекта. Документы выставки показывают колоссальную напряженную работу, которую выполняли ученые, инженеры, рабочие и, конечно же, сотрудники отечественной разведки", - отмечается в сообщении.
Символично, что круглый стол и выставка пройдут в Курчатовском институте, который был создан в 1943 году в качестве научного "штаба" советского атомного проекта. А академик Игорь Курчатов, будучи научным руководителем атомного проекта СССР, первым из ученых получал материалы разведки о западных разработках по атомной тематике и от их имени давал оценку этим сведениям.
Дозиметристы проводят замеры на Семипалатинском полигоне после испытания ядерного оружия
29 августа, 04:15РИА Новости
Испытание первой атомной бомбы в СССР
Разведка, добыв информацию о начале работ по атомной бомбе на Западе, дала тот первый импульс, который "запустил" советский атомный проект. Впоследствии данные разведки помогали отечественным атомщикам сверяться с зарубежным опытом в отношении тех оригинальных идей и разработок, которые вели сами, и достигать наилучших результатов. При этом сокращались сроки освоения новых идей и технологий, уходили от ненужной траты средств.
Сами разведчики никогда не приписывали себе главенствующей роли в создании советского ядерного оружия. Мнение специалистов однозначно: нет смысла противопоставлять вклад разведки и науки в создание советского ядерного оружия, ибо они, работая совместно, составляли части единого государственного механизма, сработавшего очень эффективно в условиях тяжелейших первых послевоенных лет.
Добыча Москвой информации по американским атомным разработкам считается историками спецслужб едва ли не самой великой из известных разведывательных операций в мировой истории. По прошествии многих лет, когда об атомной эпопее уже можно было рассказать, звания Героев России удостоились ветераны внешней разведки Леонид Квасников, Владимир Барковский, Александр Феклисов, Анатолий Яцков, Леонтина и Моррис Коэны и военные разведчики Артур Адамс, Ян Черняк, Жорж Коваль.
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Ядерные технологииКурчатовский институтИгорь КурчатовСлужба внешней разведки РФСергей НарышкинРоссияРИА Наука
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