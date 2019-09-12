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РИА Новости
Единый день голосования

На прошедших выборах победили более 1,4 тысячи молодых кандидатов от ЕР

17:08 12.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредварительные результаты выборов в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Предварительные результаты выборов в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 1,4 тысячи молодых кандидатов от "Единой России" получили мандаты депутатов по итогам прошедших выборов, сообщила координатор ЕР по направлению "Молодежная политика", депутат Госдумы Алена Аршинова.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходили в 85 регионах РФ. В том числе прошли выборы в 13 заксобраний. Также в единый день голосования проходили прямые выборы депутатов 21 городской думы.
"По предварительным данным, от "Единой России" (депутатами заксобраний и административных центров – ред.) избраны 117 молодых депутатов из числа кадрового проекта Партии "Политстартап". Мандаты муниципальных депутатов получили более 1,3 тысячи молодых кандидатов. Мы и далее планируем развивать этот проект – он показал свою эффективность. Поэтому предлагаем реализовывать его во всех регионах", - заявила Аршинова на заседании президиума генсовета ЕР в четверг.
Она уточнила, что больше всего молодых кандидатов-единороссов победили на выборах в Еврейской автономной области (76%), Республике Северная Осетия – Алания (48%) и Сахалинской области (45%).
В информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
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Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак поддержал предложение о продолжении реализации "Политстартапа" и заявил, что проект будет работать в 2020 году и на выборах в Государственную думу.
Проект "Политстартап" направлен на кадровое обновление ЕР. В 2019 году в проекте приняли участие около 5 тысяч молодых людей в возрасте до 35 лет. Все участники получили возможность поработать с наставниками из числа представителей партии в регионах и федеральных экспертов. Они также прошли обучение по специальным образовательным модулям, которые позволят им повысить навыки работы в сфере политики.
Работа информационного центра ЦИК РФ
Вчера, 13:07Единый день голосования
ЕР получила большинство мандатов на муниципальных выборах в Подмосковье
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