На прошедших выборах победили более 1,4 тысячи молодых кандидатов от ЕР

Предварительные результаты выборов в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 1,4 тысячи молодых кандидатов от "Единой России" получили мандаты депутатов по итогам прошедших выборов, сообщила координатор ЕР по направлению "Молодежная политика", депутат Госдумы Алена Аршинова.

В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходили в 85 регионах РФ. В том числе прошли выборы в 13 заксобраний. Также в единый день голосования проходили прямые выборы депутатов 21 городской думы.

"По предварительным данным, от "Единой России" (депутатами заксобраний и административных центров – ред.) избраны 117 молодых депутатов из числа кадрового проекта Партии "Политстартап". Мандаты муниципальных депутатов получили более 1,3 тысячи молодых кандидатов. Мы и далее планируем развивать этот проект – он показал свою эффективность. Поэтому предлагаем реализовывать его во всех регионах", - заявила Аршинова на заседании президиума генсовета ЕР в четверг.

Она уточнила, что больше всего молодых кандидатов-единороссов победили на выборах в Еврейской автономной области (76%), Республике Северная Осетия – Алания (48%) и Сахалинской области (45%).

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак поддержал предложение о продолжении реализации "Политстартапа" и заявил, что проект будет работать в 2020 году и на выборах в Государственную думу.