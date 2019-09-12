Страны "малой группы" по Сирии обеспокоены эскалацией насилия в Идлибе

ЖЕНЕВА, 12 сен - РИА Новости, Елизавета Исакова. Страны "малой группы" по Сирии обеспокоены эскалацией насилия в сирийском Идлибе, заявил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри по итогам встречи со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

В четверг Педерсен провел в Женеве переговоры с делегациями "малой группы стран" по Сирии - Египта, Франции, Германии, Иордании, Саудовской Аравии, Великобритании и США.

"У всех нас вызывает ужас продолжающиеся жестокие атаки и убийства в Идлибе. Это должно прекратиться. Не существует военного решения этого конфликта, и моя страна делает все в ее возможностях, чтобы военного решения не было", - сказал Джеффри.

Дипломат при этом добавил, что США не признают мнение независимой комиссии ООН по расследованию в Сирии, которая в своем 18-м докладе, представленном накануне, заявила, что международная коалиция во главе с США могла совершать военные преступления в САР.

После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.