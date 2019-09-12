Страны "малой группы" по Сирии обеспокоены эскалацией насилия в Идлибе

ЖЕНЕВА, 12 сен - РИА Новости, Елизавета Исакова. Страны "малой группы" по Сирии обеспокоены эскалацией насилия в сирийском Идлибе, заявил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри по итогам встречи со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
В четверг Педерсен провел в Женеве переговоры с делегациями "малой группы стран" по Сирии - Египта, Франции, Германии, Иордании, Саудовской Аравии, Великобритании и США.
"У всех нас вызывает ужас продолжающиеся жестокие атаки и убийства в Идлибе. Это должно прекратиться. Не существует военного решения этого конфликта, и моя страна делает все в ее возможностях, чтобы военного решения не было", - сказал Джеффри.
Дипломат при этом добавил, что США не признают мнение независимой комиссии ООН по расследованию в Сирии, которая в своем 18-м докладе, представленном накануне, заявила, что международная коалиция во главе с США могла совершать военные преступления в САР.
После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.
Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по поселениям в этом районе. Позднее и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский также заявил, что срыв перемирия в Идлибе лежит на террористах. Тридцатого августа в российском Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что сирийские правительственные войска прекращают ведение огня в Идлибе с утра 31 августа.