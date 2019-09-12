Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T18:52Z
https://ria.ru/20190912/1558625331.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155863/13/1558631351_0:249:2954:1911_1036x0_80_0_0_c6bb1ccf284511660da4b5faef892cea.jpg
РИА Новости

Глава ВТБ предложил освободить от налогов малоимущих россиян

16:59 12.09.2019 (обновлено: 18:52 12.09.2019)
15396
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин
Президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц.
По словам руководителя банка, существующий профицит бюджета позволяет "очень точечно" смягчать налоговую политику.

"К примеру, мы говорим о том, что сейчас растет собираемость налогов. Одно из наших предложений — <…> снижение налогового бремени в эквиваленте роста собираемости, который ФНС считает устойчивым уровнем", — сказал Костин на Московском финансовом форуме.

По мнению Костина, для физических лиц можно установить минимальный доход, который не будет облагаться налогом, "то есть решить проблему для самых незащищенных людей с самыми низкими доходами".
налоговая инспекция налоги
Вчера, 16:18РИА Новости
Госдума отклонила проект об освобождении многодетных от налога на имущество
Накануне о поддержке малоимущих граждан говорил и премьер-министр Дмитрий Медведев. Проблему бедности он назвал "самой кричащей" в стране.
По словам главы правительства, поддержка должна быть адресной. Среди самых незащищенных Медведев назвал пенсионеров, бюджетников, людей с проблемами со здоровьем, а также многодетные семьи, где доход нужно делить на большое количество человек.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума. В дни мероприятия в ЦВЗ "Манеж" работает презентационный стенд РИА Новости, а в зоне делового общения и отдыха участники мероприятия могут читать на плазменных панелях самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.
Автомобили на парковке в Москве
Вчера, 10:42РИА Новости
Власти Карелии отменили транспортный налог для многодетных семей
4141672927
Обсудить 37
Московский финансовый форум-2019ВТБАндрей Костин (банкир)РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Видят, что в народе закипает, вот и выдвигают популистические идеи))) А богатых обложить видно слабо!
12 сентября, 17:45
mmetsavaim
99200012
что меньше 30 тыс - бедность.
12 сентября, 18:02
Ёжик Втумане
8101003
Рекомендуем
Певец Дима Билан
Билан после скандала в Самаре сделает подарок областной детской больнице
РИА
Новости
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку водки
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
Оружие и боеприпасы, переданные правоохранительным органам Украины бойцами батальонов Национальной гвардии
На Украине разоружили три добровольческих батальона
Глава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Лента
новостей
Юлия Шарко
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с местными жителями, принимавшими участие в контртеррористической операции на территории Дагестана в 1999 году
Слюнтяй не может возглавлять государство при таких гражданах, заявил Путин
Школа
В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
Новые смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus представлены на продажу в торговом центре ГУМ. 29 сентября 2017
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
Дом в Стаффорде, где предположительно проживал бежавший в США Олег Смоленков
Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова
Стоп-кадр видео потасовки между сотрудниками подрядной организации на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
Анастасия Заворотнюк
"Не узнала": соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Ученик школы №4 города Сосновоборска Красноярского края
Власти вмешались в скандал со стрижкой ученика красноярской школы
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:29Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним
01:20Помпео не будет советником Трампа по нацбезопасности
01:19В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
00:12Россия поприветствовала курс Сербии на сохранение военного нейтралитета
00:08Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
00:03РФ рассчитывает на пересмотр подхода США в сфере контроля над вооружениями
23:56Украина намерена присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году
23:54Путин и Нетаньяху решили ускорить создание СЗТ между Израилем и ЕАЭС
Лента новостейМолния