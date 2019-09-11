Медведев заявил, что помощь в борьбе с бедностью должна быть адресной

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Достижение уровня бедности в РФ в 6,6% - непростая задача, поддержка должна быть адресной, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Это действительно, может быть, самая тяжёлая и кричащая проблема. И, наверное, вот в этом направлении и нужно концентрировать максимальные усилия. У нас есть цели по уменьшению количества бедных людей: вы знаете, они прямо установлены в рамках решений президента и правительства. Та цифра, которую вы назвали, порядка 13%, она к 2024 должна быть снижена до 6,6%, в два раза практически. Это очень непростая задача, поскольку, скажем прямо, это все абсолютно конкретные ситуации", - сказал он в ходе программы "Диалог" на телеканале " Россия 24 ".

По его словам, поддержка людей должна быть адресной. "Дело в том, что если просто так раздать, то мы, скорее всего, поможем, во-первых, тем, кому особо и помогать не надо, а с другой стороны, те, кто реально нуждается в помощи, получат очень немного. Поэтому мы всегда исходим из того, что помощь, поддержка людям, у которых невысокие доходы, должна быть абсолютно адресной", - пояснил он.

Премьер-министр добавил, что невысокие доходы в России получают пенсионеры, большие семьи, люди с проблемами со здоровьем.