Медведев заявил, что помощь в борьбе с бедностью должна быть адресной

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Достижение уровня бедности в РФ в 6,6% - непростая задача, поддержка должна быть адресной, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Это действительно, может быть, самая тяжёлая и кричащая проблема. И, наверное, вот в этом направлении и нужно концентрировать максимальные усилия. У нас есть цели по уменьшению количества бедных людей: вы знаете, они прямо установлены в рамках решений президента и правительства. Та цифра, которую вы назвали, порядка 13%, она к 2024 должна быть снижена до 6,6%, в два раза практически. Это очень непростая задача, поскольку, скажем прямо, это все абсолютно конкретные ситуации", - сказал он в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
По его словам, поддержка людей должна быть адресной. "Дело в том, что если просто так раздать, то мы, скорее всего, поможем, во-первых, тем, кому особо и помогать не надо, а с другой стороны, те, кто реально нуждается в помощи, получат очень немного. Поэтому мы всегда исходим из того, что помощь, поддержка людям, у которых невысокие доходы, должна быть абсолютно адресной", - пояснил он.
Премьер-министр добавил, что невысокие доходы в России получают пенсионеры, большие семьи, люди с проблемами со здоровьем.
"Совершенно понятно, какие категории людей у нас получают невысокие доходы. Значит, это понятно кто, это люди, у которых есть небольшой относительно источник дохода, это пенсионеры, люди, которые очень часто получают бюджетные доходы, - первая категория. Вторая категория, это, вне всякого сомнения, и, наверное, это самая такая сложная и важная категория, - это большие семьи, где много детей, и где приходится делить доходы между большим количеством людей. Это люди, у которых есть проблемы со здоровьем, и они просто не могут трудиться, допустим, в полную силу", - сказал он.