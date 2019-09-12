В Риге продолжает работу магазин Тимати, несмотря на проверку спецслужб

Магазин Black Star Wear в торговом центре Alfa в Риге

© Sputnik / Sergey Melkonov Магазин Black Star Wear в торговом центре Alfa в Риге

РИГА, 12 сен – РИА Новости. Вся одежда с символикой армии РФ в магазине российского брэнда Black Star Wear в Риге раскуплена, а сам магазин продолжает работу, несмотря на проверку, начатую в отношении него Службой государственной безопасности Латвии (СГБ), заявила журналистам в четверг руководитель франшизы Black Star Wear в странах Балтии Юлия Поленникова.

Ранее компания Linstow Center Management, управляющая торговым центром Alfa в Риге, где в сентябре открылся магазин одежды российского рэпера Тимати, попросила бренд Black Star Wear изъять из продажи в ТЦ коллекцию одежды с изображением президента РФ Владимира Путина, российского флага и тематикой вооруженных сил РФ. Служба госбезопасности Латвии начала проверку магазина.

"Вся одежда с символикой армии РФ была раскуплена в магазине очень быстро", - заявила Поленникова.

Она сообщила, что магазин продолжает работу.