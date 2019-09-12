Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Потасовка между рабочими Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) попала на видео. Ролик Потасовка между рабочими Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) попала на видео. Ролик опубликовал портал "Амур.инфо".

На кадрах видно, что в драке участвуют несколько человек. Некоторые кидаются стульями, дергают коллег за одежду, наносят удары. Другие пытаются разнимать конфликтующих. Часть сотрудников стоит в стороне и наблюдает за происходящим.

По данным пресс-службы предприятия, инцидент произошел на бытовой почве в столовой одной из подрядных организаций.

"Один из рабочих вступил в словесную перепалку со своим коллегой, после чего конфликт перерос в потасовку", — сообщили в пресс-центре ГПЗ.

В результате драки никто не пострадал. Задержаны восемь человек.