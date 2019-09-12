Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Потасовка между рабочими Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) попала на видео. Ролик опубликовал портал "Амур.инфо".
На кадрах видно, что в драке участвуют несколько человек. Некоторые кидаются стульями, дергают коллег за одежду, наносят удары. Другие пытаются разнимать конфликтующих. Часть сотрудников стоит в стороне и наблюдает за происходящим.
По данным пресс-службы предприятия, инцидент произошел на бытовой почве в столовой одной из подрядных организаций.
"Один из рабочих вступил в словесную перепалку со своим коллегой, после чего конфликт перерос в потасовку", — сообщили в пресс-центре ГПЗ.
В результате драки никто не пострадал. Задержаны восемь человек.
Полиция устанавливает обстоятельства конфликта.
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