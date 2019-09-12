Прохоров: Москва привлекает все больше инвестиций, наращивая экспорт

В правительстве Москвы в сентябре подвели промежуточные итоги экономического развития столицы, в том числе, инвестиционно-промышленного блока. О динамике иностранных инвестиций в столичную промышленность, росте московского экспорта и мерах правительства города по поддержке промышленности РИА Новости рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров:

- Расскажите о динамике инвестиций в Москву, какова доля иностранных инвестиций? Какие страны наиболее активно вкладывают средства в столичую промышленность?

- В сентябре были подведены промежуточные итоги по привлечению инвестиций в экономику столицы, которые показали положительную динамику. Так, объем инвестиций в основной капитал в Москве в I полугодии 2019 года вырос на 19,5% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 946 миллиардов рублей. В целом, с 2010 по 2018 годы инвестиции в основной капитал в Москве выросли в сопоставимых ценах более чем вдвое, и сейчас на долю столицы приходится 14% общероссийского объема инвестиций.

В свою очередь, объем накопленных прямых иностранных инвестиций в Москве за I квартал текущего года увеличился на 6,2% и на 1 апреля составил, по данным Банка России, 238,4 миллиарда долларов. Показатели подтверждаются и международными исследованиями: по версии Financial Times, Москва сегодня входит в пятерку европейских лидеров по инвестиционной привлекательности, занимая первое место в Восточной Европе.

География инвесторов достаточно обширна. Самые крупные наши партнеры - Германия, Франция, Австрия, Швеция. Существенные объемы инвестиций приходят также из США и стран Азии: Японии, Казахстана, Китая, Турции, Южной Кореи. Заметно вырос объем накопленных прямых иностранных инвестиций из Италии, Израиля, Финляндии, Сингапура.

При этом иностранцы охотно вкладываются в реальный сектор. Среди таких предприятий, недавно начавших свою работу на территории Москвы, можно назвать завод немецкого концерна "КСБ" - одного из крупнейших мировых производителей промышленных насосов. Инвестор вложил 750 миллионов рублей, создав 110 рабочих мест. Еще одно иностранное предприятие, успешно работающее в столице, - российское подразделение немецкой компании Symrise – "Симрайз Рогово", которое производит и продает специи для промышленных клиентов. На предприятии создано 100 рабочих мест, за время его работы в Москве уплачено почти 200 миллионов рублей налогов.

Власти Москвы продолжают поддерживать развитие московского завода Renault - предприятия полного цикла, имеющего самый высокий уровень локализации в РФ (66%). В конце 2018 года ЗАО "Рено Россия" присвоен статус, позволяющий компании значительно уменьшить налоговую нагрузку. Благодаря, в том числе, мерам поддержки правительства Москвы, на заводе была разработана и запущена в серийное производство новая модель Renault Arkana.

- Как развивается особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва", каковы успехи её резидентов?

- В настоящее время на территории ОЭЗ размещено 130 высокотехнологичных компаний, из них 62 являются резидентами – они занимаются разработками и инновациями в областях микроэлектроники, приборостроения, информационных и телекоммуникационных технологий, медицинского оборудования. На сегодня резиденты уже осуществили инвестиции в развитие своих производств на сумму около 24 миллиардов рублей и создали почти 6 тысяч рабочих мест. Компании, имеющие статус резидента, пользуются специальным налоговым режимом и режимом свободной таможенной зоны, что дает возможность сократить общую налоговую нагрузку до 47%.

За первое полугодие 2019 года в ОЭЗ появилось 18 резидентов с объемом заявленных инвестиций около 14 миллиардов рублей и с перспективой создания более 1500 рабочих мест. Объем налогов, уплаченных резидентами за I полугодие 2019 года, составил 2,24 миллиарда рублей.

Так, резидентом ОЭЗ "Технополис "Москва" стал завод "Экопласт", мощности которого позволяют перерабатывать дробленый пластик и микс оргтехники в высококачественные гранулы. Из этого вторсырья будут изготавливаться новые изделия - техника, автокомпоненты и стройматериалы. В Москве ежегодно накапливается порядка 130 тысяч тонн отходов электронного оборудования, которые являются наиболее токсичными и вредными для окружающей среды. Корпорация "Экополис", в которую входит "Экопласт", инвестировала в отрасль переработки таких отходов более 7 миллиардов рублей.

- Какие новые решения для привлечения инвестиций предлагает сегодня Департамент?

- Решения все те же – открытость, прозрачность и постоянный контакт с бизнесом, другими органами государственной власти, потенциальными инвесторами. И мы развиваемся, чтобы постоянно улучшать качество реализации этих решений. Одним из драйверов инвестиционной активности является Адресная инвестиционная программа Москвы на 2019-2021 годы, объем которой составляет 1,6 триллиона рублей. Эти средства будут направлены на реализацию приоритетных проектов в транспорте, социальной сфере, благоустройстве, развитии новых территорий и так далее. Сегодня на каждый рубль, вложенный городом в развитие инфраструктуры, удается привлекать 3–4 рубля частных инвестиций.

- Какие инструменты поддержки предприятий сегодня наиболее востребованы?

- Активно развивающимся предприятиям могут присваиваться статусы промышленного комплекса, индустриального парка, которые снижают региональную налоговую нагрузку на 17-25%. Аналогичный механизм действует и в отношении новых инвестпроектов. На сегодняшний день 104 московских компании имеют право на различные льготы: 48 промкомплексов, 36 технопарков, 10 якорных резидентов, 9 инвестиционных приоритетных проектов, один производитель автотранспортных средств.

- То есть инвесторы выбирают льготы?

- В первую очередь, инвесторы выбирают город – смотрят на географию, развитие рынка, условия для жизни и бизнеса. И в этом направлении мы тоже активно работаем: Москва присоединилась к пилотному проекту ОЭСР по улучшению качества жизни и достижению устойчивого развития, который идет в рамках глобальной повестки ООН до 2030 года.

- Глобальная повестка актуальна для Москвы как мирового поставщика товаров и услуг? Как обстоят дела с экспортом столичной продукции?

- По промежуточным подсчетам, в текущем году Москва стала генератором 12% от общего объема промышленного экспорта страны. Принято думать, что мы все закупаем в Китае, однако, если посмотреть на реальную картину, то выясняется, что большие объемы, например, высокоточной электроники закупают у Москвы именно китайские компании. Китай сегодня занимает шестое место по объему несырьевого неэнергетического экспорта Москвы. Только за первое полугодие Москва увеличила экспорт в Китай на 40% - до 572,8 миллиона долларов. В число наиболее востребованных экспортных товарных категорий вошли компьютеры и их комплектующие (рост экспорта в 13 раз к прошлому году), радио- и телеаппаратура (рост в 3 раза), а также контрольно-измерительные приборы (рост в 3 раза).

- Какие меры предпринимаются, чтобы помочь столичным экспортерам завоевать международные рынки?

- Среди основных векторов работы - вывод новых игроков на внешние рынки. В этом году нами был создан Центр поддержки и развития промышленного экспорта АНО "Моспром", который охватывает все вопросы внешнеэкономической деятельности и продвигает Москву как национальный центр высокотехнологичных производств.

Мы будем и дальше развивать форматы "одного окна" и "навигатора" для промышленных экспортно-ориентированных предприятий, как с точки зрения решения текущих проблем, так и мер поддержки, которые им необходимы: от решения технических вопросов и преодоления административных барьеров до поиска новых покупателей и встраивания наших поставщиков в международные кооперационные цепочки. И здесь важна информационно-консультационная поддержка, которую оказывает "Моспром" по базовым и практическим аспектам ВЭД, включая вопросы сертификации, проверки торговых барьеров и таможенного регулирования.

- Но ведь Москва не только поддерживает производителей, но и приглашает их к сотрудничеству в рамках государственно-частного партнерства?

- ГЧП – один из приоритетных инструментов для привлечения инвестиций бизнеса в те сферы, которые традиционно финансировались за счет бюджета. Объем контрактов Москвы по таким проектам с 2013 года по февраль 2019 превысил 850 миллиардов рублей. Для города ГЧП – это, прежде всего, повышение качества инфраструктуры в результате привлечения частных инвесторов и операторов и конкуренции между ними. Город применяет ГЧП, ориентированные на любой масштаб. Это и многомиллиардные концессии, и контракты жизненного цикла, и проекты для малого и среднего бизнеса в форме аренды с инвестиционными условиями.

Еще одна полезная форма ГЧП – офсетный контракт. Уже заключено два офсета в фармацевтике – с ЗАО "Биокад" и ООО "Р-Опра", которые предусматривают локализацию в городе производства и последующую поставку лекарственных препаратов. Сейчас Москва планирует заключить третий такой договор, по условиям которого будет создано производство медицинских изделий для стомированных больных: объем инвестиций составит 1 миллиард рублей в течение 3 лет. В перспективе столица планирует заключать офсетные контракты в таких отраслях как транспортное машиностроение, техника и материалы для ЖКХ, IT-оборудование, медицинские изделия.

- Как известно, земельный фонд столицы ограничен. Как происходит поиск и выделение участков под крупные инвестпроекты?

- Почти пятую часть старых границ Москвы занимают промышленные зоны, их сейчас более 200. С одной стороны, для города это большая проблема, с другой - огромный ресурс развития. В таких зонах и появляются новые предприятия, а, зачастую, и целые комплексы, где люди могут жить и работать, совершать покупки и проводить свободное время. И всегда жители столицы остаются довольны, ведь современный экологически безопасный завод всегда лучше заброшенной территории, огороженной забором. При этом создаются новые рабочие места, появляются новые технологии, в городской бюджет поступают новые платежи, обустраиваются прилегающие территории, появляется жизнь там, где ее раньше не было.

- Недавно прошел Международный авиакосмический салон МАКС-2019. Московские производители участвуют в подобных мероприятиях?