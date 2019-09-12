МИД назвал неприемлемыми попытки западных СМИ повлиять на выборы в России

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В МИД РФ считают неприемлемыми попытки западных СМИ повлиять на ход выборов в России, заявил исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Илья Тимохов, выступая в Совете Федерации.

"Попытки оказать влияние на избирательную кампанию продолжились даже в день тишины и непосредственно в день единого голосования. Такое несоблюдение нашими оппонентами базовых международных правовых норм, а также общепринятых правил и этики освещения внутриполитических процессов в преддверии и в процессе дня голосования считаем абсолютно неприемлемым", - сказал он.

"Мы в очередной раз стали свидетелями того, как ведущие западные СМИ, финансируемые из государственных бюджетов США, Германии, Великобритании и Канады, применяли целый набор нечистоплотных методов информационного воздействия в отношении наших граждан. Снова звучала ангажированная, заряженная на негатив и искажающая действительность подача внутриполитических событий в России, использовались манипуляция информацией и подмена понятий", - отметил Тимохов.

По его словам, отчётливо прослеживалась установка западных медиа на нагнетание атмосферы политического кризиса в России, недоверия к избирательному процессу и к властям со стороны населения, придание выборам нелегитимного характера. Так, пояснил дипломат, большинство сюжетов американских СМИ - "Голоса Америки", Радио свободной Европы, немецких телеканалов ARD и ZDF, а также медиахолдинга Deutsche Welle, канадских и британских медиа подавались через призму активизации в российском обществе протестных настроений - в их основу неизменно закладывали прошедшие летом несанкционированные акции.

"Правозащитные НПО, в том числе Freedom house и Human Rights Watch, нагромождали в общественном медиа-пространстве громкие обвинения в адрес российских властей, политически мотивированных уголовных делах против "инакомыслящих", неравномерное применение силы, судебном произволе в отношении Жукова, Коваленко и Котова. Не осталось в стороне также признанное у нас нежелательным вашингтонское НПО "Свободная Россия", которое публично расширило собственный список "узников совести в России" на 10 человек", - отметил Тимохов.

Кроме того, он подчеркнул, что западные СМИ выпячивали сообщения о нарушениях в день голосования и муссировали домыслы о подтасовках бюллетеней. "По версии британских журналистов на востоке страны даже практиковался прямой подкуп избирателей. Созвучно британским коллегам американские СМИ назвали прошедшую в России избирательную кампанию одной из самых грязных за последние годы. Ожидаемо, что в Deutsche Welle в итоге и вовсе поставили под сомнение результаты выборов", - сказал он.

"Вызывающим считаем также то, что радио "Свобода", штаб-квартира которой находится в Вашингтоне, в день тишины и непосредственно в день голосования в нарушение запрета на заблаговременную публикацию результатов размещало, в частности, непроверенную информацию о рейтингах кандидатов, явке на избирательные участки и нарушениях, выявленных в ходе голосования. Хотелось бы подчеркнуть, что мы настаиваем на применении западными государствами в отношении России тех же принципов невмешательства во внутренние дела, которые они практикуют в отношении друг друга. Двойные стандарты здесь абсолютно неприменимы", - заключил он.

С середины июля в Москве прошло несколько не согласованных с властями митингов, организованных несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.