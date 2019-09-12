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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Путин назвал общие ценности всех религий залогом устойчивости страны

15:46 12.09.2019 (обновлено: 16:28 12.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями перед возложением цветов к памятнику участникам Великой Отечественной войны, локальных войн и ополченцам - участникам боевых действий на территории Дагестана в 1999 году
Президент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями перед возложением цветов к памятнику участникам Великой Отечественной войны, локальных войн и ополченцам - участникам боевых действий на территории Дагестана в 1999 году
© РИА Новости / Алексей Никольский
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СЕЛО БОТЛИХ (Дагестан), 12 сен - РИА Новости. Общие морально-этические ценности всех религий, представленных в России, являются залогом устойчивости государства, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас многоконфессиональная страна, но если посмотреть повнимательнее, в основе всех наших конфессий ценности-то одинаковые. Что касается морально-этической составляющей, они практически все одинаковы", - сказал Путин в селе Ботлих на встрече с дагестанскими ополченцами, участвовавшими в боях с террористами в августе-сентябре 1999 года.
"То, что в наших народах сохраняется такое отношение к этим ценностям - это главный залог нашей государственной устойчивости", - отметил глава государства.
Путин также обратил внимание на то, что за последние годы в Дагестане построено 2 тысячи мечетей. "Те, кто сюда приходили с оружием в руках, под знаменем ислама, они бы никогда столько мечетей здесь не построили", - заметил он.
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Президент поблагодарил дагестанцев, заверивших его в том, что и они, и уже подросшие их дети "где надо, будут стоять" для защиты родины.
"Спасибо за эти слова, бандиты, когда сюда пришли, делали очень много демагогических заявлений. Но что это были за люди? Я помню, когда приезжал в 1999 году, вы же мне тогда говорили: "Они, когда уходили, обокрали дома, последнее у людей забрали - старенький телевизор, старенький холодильник грузили на грузовики и увозили", - вспомнил Путин.
"Что это за люди? Кто они? Бандиты и есть", - заключил он.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ПутинРоссияДагестанОбщество
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