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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Объем иностранных инвестиций в Москву превысил 238 млрд долларов

15:44 12.09.2019 (обновлено: 15:53 12.09.2019)
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© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары
© Depositphotos / VadimVasenin
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Объем накопленных прямых иностранных инвестиций в Москве за I квартал 2019 года увеличился на 6,2%, на 1 апреля текущего года накопленный объем инвестиций достиг 238,4 миллиарда долларов, сообщил со ссылкой на данные Банка России вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы Владимир Ефимов, его слова приводит пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
По словам Ефимова, на Москву сегодня приходится половина прямых иностранных инвестиций в Россию. Крупнейшими инвесторами являются компании из Германии, Финляндии, Франции, Италии, Австрии и Швеции, а также инвесторы из США и из Турции, Сингапура, Японии и Южной Кореи.
В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров отметил, что Москва предлагает широкий спектр мер поддержки, которые доступны иностранным инвесторам, наряду с отечественными.

"Для поддержки новых инвестиционных проектов в промышленность город предоставляет льготы по налогу на прибыль, налогу на имущество, земельному налогу и арендной плате за землю. Это обеспечивает снижение региональной налоговой нагрузки на 25%", – приводит пресс-служба слова Прохорова.

При этом, по данным пресс-службы, предприниматели, локализовавшие производство на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" (ОЭЗ), могут снизить региональную налоговую нагрузку до 47%. Для резидентов ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны: все товары и оборудование, ввозимые на спецтерриторию, освобождаются от уплаты таможенных налогов и сборов. ОЭЗ также предлагает резидентам бесплатное технологическое присоединение.
В сообщении также отмечается, что чаще всего зарубежные инвесторы вкладывают средства в компании, занимающиеся финансовой и страховой деятельностью, в сферу торговли, в сектор промышленности и высоких технологий, а также в недвижимость. В последнее время значительно вырос интерес иностранного бизнеса к научным исследованиям и разработкам, к деятельности, связанной с транспортировкой и хранением.
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Росту инвестиционной привлекательности столицы России для зарубежных предпринимателей способствует и качественная информационная поддержка. Так, на Инвестиционном портале Москвы можно найти подробную информацию о реализуемых в столице инвестпроектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах. Для работы с зарубежными инвесторами портал переведен на 5 иностранных языков – английский, немецкий, испанский, китайский и арабский. Более 25% посетителей сайта – иностранцы, что говорит об их интересе к московскому рынку, добавили в пресс-службе.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваЭкономика
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