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РИА Новости

Комитет ОПЕК+ обсудил возможное ослабление санкций США против Ирана

15:33 12.09.2019
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 12 сен - РИА Новости. Комитет ОПЕК+ обсудил вопрос о возможном ослаблении санкций США против Ирана, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман.
"Все эти вопросы... обсуждались", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.
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Вместе с тем министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи заявил, что эта тема не обсуждалась. "Нет, обсуждение санкций против различных стран не входят в задачи комитета. У нас у всех на санкции свои взгляды, но с JMMC (министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ - ред.) это никак не связано", - сказал ар-Румхи журналистам.
Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ прошло в четверг в Абу-Даби. В комитет входят представители Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана, России, Саудовской Аравии.
Президент США Дональд Трамп обсуждал в Овальном кабинете ослабление санкций против Ирана перед увольнением советника по национальной безопасности Джона Болтона, сообщило 11 сентября агентство Блумберг со ссылкой на три источника.
Отношения США и Ирана ухудшились в последний год, когда США вышли из ядерной сделки с Тегераном по его ядерной программе. В ответ на это Иран также приостановил выполнение ряда положений договора. Кроме того, США вновь ввели санкции в отношении властей и компаний Ирана. Европейские участники сделки заявили о намерении сохранить соглашение.
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