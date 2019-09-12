Комитет ОПЕК+ обсудил возможное ослабление санкций США против Ирана

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана

АБУ-ДАБИ, 12 сен - РИА Новости. Комитет ОПЕК+ обсудил вопрос о возможном ослаблении санкций США против Ирана, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман.

"Все эти вопросы... обсуждались", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи заявил, что эта тема не обсуждалась. "Нет, обсуждение санкций против различных стран не входят в задачи комитета. У нас у всех на санкции свои взгляды, но с JMMC (министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ - ред.) это никак не связано", - сказал ар-Румхи журналистам.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ прошло в четверг в Абу-Даби. В комитет входят представители Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана, России, Саудовской Аравии.

Президент США Дональд Трамп обсуждал в Овальном кабинете ослабление санкций против Ирана перед увольнением советника по национальной безопасности Джона Болтона, сообщило 11 сентября агентство Блумберг со ссылкой на три источника.