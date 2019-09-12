Слюнтяй не может возглавлять государство при таких гражданах, заявил Путин

СЕЛО БОТЛИХ (Дагестан), 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с ополченцами из Дагестана отметил их мужество и доброту и сказал, что при таких гражданах слюнтай не может возглавлять государство.
В четверг в Ботлихе Путин встретился с ополченцами, участвовавшими в боевых действиях против террористов в августе-сентябре 1999 года. Один из участников встречи заявил, что в Дагестане гордятся таким президентом.
"При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства - это само собой разумеется, это по-другому невозможно", - ответил Путин.
Он подчеркнул, что "силы и мужество главе государства дают люди".