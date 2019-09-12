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РИА Новости

Слюнтяй не может возглавлять государство при таких гражданах, заявил Путин

15:29 12.09.2019 (обновлено: 16:27 12.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с местными жителями, принимавшими участие в контртеррористической операции на территории Дагестана в 1999 году
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с местными жителями, принимавшими участие в контртеррористической операции на территории Дагестана в 1999 году
© РИА Новости / Алексей Никольский
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СЕЛО БОТЛИХ (Дагестан), 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с ополченцами из Дагестана отметил их мужество и доброту и сказал, что при таких гражданах слюнтай не может возглавлять государство.
В четверг в Ботлихе Путин встретился с ополченцами, участвовавшими в боевых действиях против террористов в августе-сентябре 1999 года. Один из участников встречи заявил, что в Дагестане гордятся таким президентом.
"При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства - это само собой разумеется, это по-другому невозможно", - ответил Путин.
Он подчеркнул, что "силы и мужество главе государства дают люди".
Президент РФ Владимир Путин обнимает местную жительницу перед возложением цветов к памятнику участникам Великой Отечественной войны, локальных войн и ополченцам - участникам боевых действий на территории Дагестана в 1999 году
Вчера, 15:09РИА Новости
Путин поблагодарил женщину, командовавшую пищеблоком в 1999 году в Ботлихе
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Владимир ПутинРоссияДагестанОбщество
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Eugene Ivanenko
1465318215
Тоже ГОРЖУСЬ своим Президентом!!!
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Олеся Иванова
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