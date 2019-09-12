Самый возрастной депутат Мосгордумы не хочет быть спикером

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Депутат Мосгордумы от КПРФ Николай Губенко заявил РИА Новости, что у него нет желания занимать пост спикера.

Ранее источник в столичном парламенте рассказал РИА Новости, что несколько кандидатур, включая Николая Губенко от КПРФ и Инну Святенко от "Единой России", рассматриваются на пост сенатора от Москвы.

"В Совет Федерации идти желания нет, на пост спикера Мосгордумы выдвигать свою кандидатуру - тоже такого желания нет", - сказал 78-летний Губенко, который является самым возрастным депутатом.