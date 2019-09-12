Третьяковская галерея открыла продажу билетов на выставку Поленова

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Продажа билетов на выставку Василия Поленова в Третьяковской галерее открылась в четверг, сообщила гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова на пресс-конференции.
Масштабная выставка Василия Поленова пройдет в здании Новой Третьяковской галереи на Крымской Валу с 16 октября по 16 февраля.
"Это будет выставка, включающая более 150 произведений из различных российских музеев. Как и в случае с Репиным, мы пытались найти очень важную точку отсчета для современного зрителя, разъясняя самим себе, что для нас важно в творчестве этого художника. Мы показываем две грани творчества Поленова – его пейзажи и картины на библейские темы, включая замечательную картину "Христос и грешница", - рассказала Трегулова.