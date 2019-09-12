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РИА Новости

Путин поблагодарил женщину, командовавшую пищеблоком в 1999 году в Ботлихе

15:09 12.09.2019 (обновлено: 15:18 12.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями перед возложением цветов к памятнику участникам Великой Отечественной войны, локальных войн и ополченцам - участникам боевых действий на территории Дагестана в 1999 году
Президент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями перед возложением цветов к памятнику участникам Великой Отечественной войны, локальных войн и ополченцам - участникам боевых действий на территории Дагестана в 1999 году
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями перед возложением цветов к памятнику участникам Великой Отечественной войны, локальных войн и ополченцам - участникам боевых действий на территории Дагестана в 1999 году
БОТЛИХ (Дагестан), 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Ботлихского района Дагестана поблагодарил одну из местных жительниц, которая в ходе боевых действий 20 лет назад "командовала пищеблоком".
Президент в четверг прилетел в Дагестан в двадцатую годовщину отражения нападения боевиков на республику. По просьбе Путина ополченцы вспомнили события тех лет. "Женщины рыли окопы ... На следующий день мы создали ополчение и руководили им. Успешно все было", - рассказал один из них.
"В нашей группе стояло все село, в цепочке", - добавил другой. По их словам, приезд Путина тогда поднял дух ополченцев. "Спасибо за приезд и за поддержку", - сказали они президенту. Одна из женщин рассказала, как "командовала пищеблоком".
"Говоря о 1999 годе, я хочу докладывать Вам как верховному главнокомандующему вооруженных сил, что в 1999 году я вместе с 39 женщинами ... командовала пищеблоком. Ни один ополченец, ни один участник этих событий голодными не остались. Все были сыты, все были довольны, и потому победили, благодаря нашей славной армии".
"Нашей армии и Вашему пищеблоку", - пошутил Путин.
"Рады с Вами встретиться, 20 лет ждали. Гордимся Вами, знаем, что вы нашу Россию подняли на такой большой уровень с нуля 90-х годов", - отметила женщина.
Кроме того, участники беседы рассказали, как изменился Ботлих, поблагодарив за поддержку. Президент пообещал, что республика и район продолжат развиваться, в том числе с точки зрения здравоохранения. "Нам важно ваше здоровье", - сказал один из ополченцев в ответ, после чего все рассмеялись.
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