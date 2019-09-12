Путин отметил важность позиции дагестанцев во время нападения боевиков

БОТЛИХ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с ополченцами отметил, насколько важна была позиция жителей Дагестана, которую они заняли 20 лет назад по неприятию и борьбе с напавшими на республику ваххабитами.
"Это дорого стоит, когда вы, мужчины, женщины, даже дети, принимали участие, это было важно не только для Дагестана, для этих суровых людей, природы, это было важно для всей России - показать этим международным бандам, что народ не с ними. Вот это было самое главное, что вы сделали", - сказал он в беседе с ополченцами после возложения цветов к памятнику погибшим воинам и ополченцам Ботлихского района Дагестана.
"Еще много нужно сделать социальных вещей... Они (террористы) же приходили под знаменем ислама. В Дагестане две тысячи мечетей построили. Они бы столько не построили никогда, они только убивать умеют", - подчеркнул Путин.