Путин отметил важность позиции дагестанцев во время нападения боевиков

"Это дорого стоит, когда вы, мужчины, женщины, даже дети, принимали участие, это было важно не только для Дагестана, для этих суровых людей, природы, это было важно для всей России - показать этим международным бандам, что народ не с ними. Вот это было самое главное, что вы сделали", - сказал он в беседе с ополченцами после возложения цветов к памятнику погибшим воинам и ополченцам Ботлихского района Дагестана.