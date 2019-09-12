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РИА Новости

Путин отметил важность позиции дагестанцев во время нападения боевиков

15:02 12.09.2019 (обновлено: 15:25 12.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями перед возложением цветов к памятнику участникам Великой Отечественной войны, локальных войн и ополченцам - участникам боевых действий на территории Дагестана в 1999 году
Президент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями перед возложением цветов к памятнику участникам Великой Отечественной войны, локальных войн и ополченцам - участникам боевых действий на территории Дагестана в 1999 году
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БОТЛИХ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с ополченцами отметил, насколько важна была позиция жителей Дагестана, которую они заняли 20 лет назад по неприятию и борьбе с напавшими на республику ваххабитами.
"Это дорого стоит, когда вы, мужчины, женщины, даже дети, принимали участие, это было важно не только для Дагестана, для этих суровых людей, природы, это было важно для всей России - показать этим международным бандам, что народ не с ними. Вот это было самое главное, что вы сделали", - сказал он в беседе с ополченцами после возложения цветов к памятнику погибшим воинам и ополченцам Ботлихского района Дагестана.
"Еще много нужно сделать социальных вещей... Они (террористы) же приходили под знаменем ислама. В Дагестане две тысячи мечетей построили. Они бы столько не построили никогда, они только убивать умеют", - подчеркнул Путин.
Подразделения ВДВ РФ на территории Дагестана
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