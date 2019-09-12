Минфин решит вопрос с "молчунами" в новой системе пенсионных накоплений

"Там будут переходные положения по "молчунам" условно в ГПП", - сказал Моисеев, отметив, что и Минфин, и Пенсионный фонд не хотят, чтобы ПФР оставался страховщиком по негосударственному пенсионному обеспечению. "И в этом смысле то, что ВЭБ купил 25% "Благосостояния" - это первый шаг к тому, чтобы был некий комплекс государственного пенсионного фонда для тех, кто не доверяет негосударственным пенсионным фондам", - сказал Моисеев.