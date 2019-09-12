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РИА Новости

Минфин решит вопрос с "молчунами" в новой системе пенсионных накоплений

15:00 12.09.2019 (обновлено: 15:02 12.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Готовящаяся новая система добровольных пенсионных накоплений предусмотрит переходные положения по так называемым "молчунам", заявил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума.
"Молчунами" неофициально называют тех граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (НПФ) для накопительной части своей пенсии. В настоящее время эти средства аккумулируются в Пенсионном фонде России, который является их страховщиком, а управляет ими ВЭБ как государственная управляющая компания (ГУК) в этой сфере.
Минфин РФ 6 сентября объявил, что разработал и направил на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте (ГПП). Среди его основных элементов - исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.
"Там будут переходные положения по "молчунам" условно в ГПП", - сказал Моисеев, отметив, что и Минфин, и Пенсионный фонд не хотят, чтобы ПФР оставался страховщиком по негосударственному пенсионному обеспечению. "И в этом смысле то, что ВЭБ купил 25% "Благосостояния" - это первый шаг к тому, чтобы был некий комплекс государственного пенсионного фонда для тех, кто не доверяет негосударственным пенсионным фондам", - сказал Моисеев.
ВЭБ в конце августа сообщил, что в ближайшие месяцы приобретет блокирующий пакет акций НПФ "Благосостояние", входящего в пятерку крупнейших в России, причем РЖД и Газпромбанк останутся основными акционерами (сейчас их доли составляют 25% и почти 50% голосующих акций соответственно).
"Необходимо для людей, которые "молчуны", чтобы они управлялись ГУКом, но застрахованы были не в ПФР, а в некоем пенсионном фонде, который, например, будет принадлежать ВЭБу. Мне нравится эта идея, но это решение ВЭБа", - сказал замминистра.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума. В дни мероприятия в ЦВЗ "Манеж" работает презентационный стенд РИА Новости, а в зоне делового общения и отдыха участники мероприятия могут читать на плазменных панелях самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
11 сентября, 13:48РИА Новости
Минфин: россияне смогут управлять добровольными пенсионными взносами
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Алексей МоисеевВнешэкономбанкМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
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