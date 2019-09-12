Путин поделился планами по развитию инфраструктуры села Ботлих

БОТЛИХ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поделился с жителями села Ботлих планами по развитию местной инфраструктуры.

"Я посмотрел, Ботлих в целом развивается, выглядит неплохо, хотя есть еще над чем работать, безусловно, - сказал Путин на встрече с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе-сентябре 1999 года.

Путин возложил цветы к памятнику погибшим воинам и ополченцам Ботлихского района Дагестана pic.twitter.com/ePLuBuwQfW — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 12, 2019

"Нужно и социалку развивать, знаете, у нас в планах еще две школы и детский сад, спортивные сооружения, причем и крытые, и открытые, закрытый спортивный объект и футбольное поле", - отметил он. По словам президента, все это обеспечит возможность молодежи полноценно заниматься спортом и учиться.

Он также заверил, что будет продолжена работа по улучшению здравоохранения в Дагестане. "Предыдущая встреча была в Махачкале. Вы помните, вы сами ставили вопрос о необходимости оборудовать (медучреждения) и тяжелой медицинской современной техникой, томографами. Вопрос решен. Сейчас заканчиваются подготовительные строительные работы", - заверил Путин.

При этом он подчеркнул, что оборудованные таким образом медучреждения будут обслуживать как жителей Дагестана, так и частично жителей соседней Чечни.