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РИА Новости

Путин поделился планами по развитию инфраструктуры села Ботлих

14:53 12.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БОТЛИХ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поделился с жителями села Ботлих планами по развитию местной инфраструктуры.
"Я посмотрел, Ботлих в целом развивается, выглядит неплохо, хотя есть еще над чем работать, безусловно, - сказал Путин на встрече с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе-сентябре 1999 года.
"Нужно и социалку развивать, знаете, у нас в планах еще две школы и детский сад, спортивные сооружения, причем и крытые, и открытые, закрытый спортивный объект и футбольное поле", - отметил он. По словам президента, все это обеспечит возможность молодежи полноценно заниматься спортом и учиться.
Он также заверил, что будет продолжена работа по улучшению здравоохранения в Дагестане. "Предыдущая встреча была в Махачкале. Вы помните, вы сами ставили вопрос о необходимости оборудовать (медучреждения) и тяжелой медицинской современной техникой, томографами. Вопрос решен. Сейчас заканчиваются подготовительные строительные работы", - заверил Путин.
При этом он подчеркнул, что оборудованные таким образом медучреждения будут обслуживать как жителей Дагестана, так и частично жителей соседней Чечни.
Президент признался, что его "очень иногда раздражает", что прогресс идет медленно. Тем не менее он констатировал, что "движение вперед идет". Обращаясь к участникам встречи, глава государства добавил, что рассчитывает на их помощь и поддержку.
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