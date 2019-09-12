На Украине разоружили три добровольческих батальона

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины передали оружие правоохранительным органам, сообщается на сайте Нацполиции.
Речь идет о националистических подразделениях имени Шейха Мансура, ОУН* и 8-го батальона украинской добровольческой армии. Безопасность обеспечивали следователи и работники взрывотехнической службы.
"Процесс передачи вооружения официально зафиксирован. Он состоялся 11 сентября при участии руководства Нацполиции, полиции Донецкой области, СБУ, командования добровольческих подразделений", — говорится в сообщении.
Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин уточнил, что всего МВД передали около десяти тонн оружия и боеприпасов.
По данным "Страна.ua", разоружение связано с активной подготовкой Киева к встрече в нормандском формате. При этом источник издания в СБУ заявил, что мероприятие является "показательным", поскольку бойцы передали правоохранительным органам лишь половину имеющегося у них оружия. В частности, на базах остались минометы, гранаты и взрывчатка.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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