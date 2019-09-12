В мэрию Улан-Удэ поступило письмо с угрозами

КРАСНОЯРСК, 12 сен - РИА Новости. Мэрия Улан-Удэ получила письмо с угрозами минирования и требованием перевыборов, сообщается на официальной странице мэрии в Мэрия Улан-Удэ получила письмо с угрозами минирования и требованием перевыборов, сообщается на официальной странице мэрии в соцсети "ВКонтакте" со ссылкой на начальника управления общественной безопасности администрации Михаила Слепнева.

В Улан-Удэ в воскресенье состоялись выборы мэра. Победу одержал действующий врио главы горадминистрации Игорь Шутенков (самовыдвиженец), набравший 52,52% голосов. На втором месте - сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ) с 36,58%. В понедельник, как сообщила пресс-служба бурятского омбудсмена, на стихийном митинге на площади Советов протестующие выразили несогласие с результатами выборов. Как подтвердили в региональном МВД, двое активных участников несанкционированного массового мероприятия были задержаны. Несколько человек были позднее оштрафованы, один арестован на пять суток.

Ночью в среду полиция сообщила о задержании еще 17 человек, которые припарковали автобус в пешеходной зоне на площади Советов, оказали сопротивление и применили слезоточивый газ в отношении сотрудников полиции.

В мэрии сообщили, что в интернет-приемную администрации Улан-Удэ поступило сообщение об угрозе закладки радиоуправляемых устройств на вокзале, колледжах, детсадах, ссузах и вузах и на других объектах. Сообщение было подписано именем гражданина, личность которого установлена, однако в ходе проверки выяснилось, что он сообщение не посылал.

"Эта информация в установленном порядке была направлена для проверки в правоохранительные органы. В сообщении авторы, называющие себя активистами, высказывают требования о перевыборах, а также об освобождении административно задержанных во время беспорядков при проведении несанкционированного митинга на площади Советов", - цитирует пресс-служба слова Слепнева.