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РИА Новости

В мэрию Улан-Удэ поступило письмо с угрозами

14:27 12.09.2019
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© РИА Новости / Сергей МамонтовВид на Улан-Уде
Вид на Улан-Уде
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Вид на Улан-Уде. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 12 сен - РИА Новости. Мэрия Улан-Удэ получила письмо с угрозами минирования и требованием перевыборов, сообщается на официальной странице мэрии в соцсети "ВКонтакте" со ссылкой на начальника управления общественной безопасности администрации Михаила Слепнева.
В Улан-Удэ в воскресенье состоялись выборы мэра. Победу одержал действующий врио главы горадминистрации Игорь Шутенков (самовыдвиженец), набравший 52,52% голосов. На втором месте - сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ) с 36,58%. В понедельник, как сообщила пресс-служба бурятского омбудсмена, на стихийном митинге на площади Советов протестующие выразили несогласие с результатами выборов. Как подтвердили в региональном МВД, двое активных участников несанкционированного массового мероприятия были задержаны. Несколько человек были позднее оштрафованы, один арестован на пять суток.
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Ночью в среду полиция сообщила о задержании еще 17 человек, которые припарковали автобус в пешеходной зоне на площади Советов, оказали сопротивление и применили слезоточивый газ в отношении сотрудников полиции.
В мэрии сообщили, что в интернет-приемную администрации Улан-Удэ поступило сообщение об угрозе закладки радиоуправляемых устройств на вокзале, колледжах, детсадах, ссузах и вузах и на других объектах. Сообщение было подписано именем гражданина, личность которого установлена, однако в ходе проверки выяснилось, что он сообщение не посылал.
"Эта информация в установленном порядке была направлена для проверки в правоохранительные органы. В сообщении авторы, называющие себя активистами, высказывают требования о перевыборах, а также об освобождении административно задержанных во время беспорядков при проведении несанкционированного митинга на площади Советов", - цитирует пресс-служба слова Слепнева.
Сейчас оперативные службы проводят проверку. Информация о закладке взрывоопасных устройств не подтверждается, отмечают в мэрии.
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