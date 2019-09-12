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РИА Новости

В "Слуге народа" заявили о намерении начать полную перезагрузку власти

14:23 12.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАгитационный плакат партии Владимира Зеленского "Слуга Народа"
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского Слуга Народа
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского "Слуга Народа" . Архивное фото
КИЕВ, 12 сен – РИА Новости. Фракция президентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины намерена инициировать досрочные выборы депутатов Киевского городского совета и мэра столицы, заявил в четверг депутат парламента от "Слуги народа" Александр Ткаченко.
После того как заседание Киевсовета не состоялось из-за отсутствия кворума, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что инициирует консультации с главами фракций и групп Киевского городского совета о досрочном прекращении полномочий Киевсовета. Консультации назначены на 17 сентября. Очередные местные выборы должны пройти на Украине осенью 2020 года. Президент Украины Владимир Зеленский ранее поручил провести местные выборы на Украине "на новой территориальной основе" в 2019-2020 годах.
"Сегодня Киевсовет в очередной раз не собрался на свое заседание, что свидетельствует о фактической импотенции киевской власти - с одной стороны, и недееспособности мэра в управлении городом. Поэтому мы выступим с инициативой досрочных выборов как мэра, так и Киевсовета, и полной перезагрузки власти в городе, как того давно хотят киевляне", - сказал Ткаченко агентству УНИАН.
По его словам, планируется, что выборы будут проводить уже по новому закону о столице, проект которого сейчас готовится и в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение Верховной рады.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин обратился в офис президента Зеленского с представлением на увольнение Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства.
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Местные выборы прошли на Украине 25 октября 2015 года по новому избирательному закону. Областные, городские и районные советы избирались по пропорциональной системе с открытыми списками, а депутаты сельских и поселковых советов — по мажоритарной системе относительного большинства. По результатам выборов в Киеве, в городской совет, преодолев 5-процентный проходной барьер, прошли пять партий: пропрезидентская партия Блок Петра Порошенко "Солидарность", "Самопомощь" мэра Львова Андрея Садового, "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко, "Единство" экс-мэра Киева Александра Омельченко и националистическая "Свобода" Олега Тягнибока. В последствии они сформировали пять депутатских фракций.
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Партия "Слуга народа"Ситуация на Украине"Блок Петра Порошенко "Солидарность"Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"В мире
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