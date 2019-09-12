Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T22:50Z
https://ria.ru/20190912/1558615090.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155861/72/1558617221_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_25a6c40c1a63170f444f88f832176ebc.jpg
РИА Новости
Республика Дагестан

Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад

14:28 12.09.2019 (обновлено: 22:50 12.09.2019)
184020
БОТЛИХ, 12 сен — РИА Новости. Владимир Путин выполнил обещание, которое дал 20 лет назад, — выпил стопку, оставленную нетронутой во время поездки в Дагестан в августе 1999 года.
В эти дни в республике вспоминают события 20-летней давности — вторжение банд террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба со стороны Чечни. Тогда на помощь военным пришли отряды ополченцев из числа местных жителей.
Как рассказал РИА Новости бывший руководитель пресс-центра по отражению атаки боевиков Абдулманап Мусаев, приезд в Ботлихский район Путина, которого за два дня до этого назначили и. о. премьер-министра, сильно поднял моральный дух местных жителей.
Он вспомнил историю со стопкой, которая произошла во время встречи Путина с боевыми генералами.
"Я тоже был в той палатке. Он выступил, все тост подняли, уже возле губ стаканы были, а он — бах, поставил его на стол и говорит: "А пить мы будем, когда победим", — рассказал Мусаев.
Премьер-министр РФ Владимир Путин во время визита в Ботлихский район Дагестана. 27 августа 1999
16 августа, 12:58РИА Новости
Экс-глава Дагестана рассказал о роли Путина в отражении вторжения боевиков
В четверг президент встретился с участниками народного ополчения. Сказав приветственные слова, поблагодарив за приглашение и вспомнив о тех событиях, Путин поднял стопку и выпил ее до дна.
По словам президента, Ботлих отмечает трагическую, но славную с точки зрения результата годовщину боевой работы ополченцев 20 лет назад.
Он добавил, что в те дни дагестанцы встали на пути банд международных террористов вместе с Вооруженными силами России и отстояли не только свою малую родину, свой Дагестан, свое село, но и, по сути, показали пример всей стране, что значит сплочение людей перед общей опасностью.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с местными жителями, принимавшими участие в контртеррористической операции на территории Дагестана в 1999 году
Вчера, 15:29РИА Новости
Слюнтяй не может возглавлять государство при таких гражданах, заявил Путин
Путин подчеркнул, что человек всегда проявляется лучшим образом в критических ситуациях.
"Когда такая ситуация возникла здесь, вы и показали, на что способны вы, на что способна вся наша страна, вы показали очень хороший пример. Вам большое спасибо", — сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что поздравлять ополченцев с этой датой трудно, потому как было много потерь, но нельзя не отдать должное героизму и мужеству людей.
Президент рассказал, что успел посетить в селе мемориал выходцам из Ботлихского района, погибшим в Великой Отечественной войне, Афганистане, в боевых действиях в августе — сентябре 1999 года и других локальных войнах.
Аслан Масхадов, претендующий на пост президента Чечни, среди избирателей в ноябре 1996 года
11 августа, 08:00РИА Новости
"Переговоры с боевиками подрывали власть". Как началась вторая чеченская
Об истории с тостом и невыпитой рюмкой президенту напомнили этим летом в ходе прямой линии. В ответ он пообещал приехать и поднять бокал.
После отражения нападения 106 добровольцев наградили орденами Мужества, 42 — медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, 16 — медалями "За отвагу", несколько сотен человек получили республиканские награды за мужество и самоотверженность, восемь дагестанцев были удостоены звания Героя России.
По данным ФСБ, погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, силовиков и гражданских. За нападение осудили более 70 человек. Семеро, в том числе Басаев и Хаттаб, впоследствии были уничтожены.
Президент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями перед возложением цветов к памятнику участникам Великой Отечественной войны, локальных войн и ополченцам - участникам боевых действий на территории Дагестана в 1999 году
Вчера, 15:02РИА Новости
Путин отметил важность позиции дагестанцев во время нападения боевиков
На встрече в Ботлихе Путин опроверг мнение одного из ополченцев, что в кадетские училища негласно не принимают уроженцев Дагестана, Ингушетии и Чечни.
Президент отметил, что такого распоряжения нет, и "быть не может". Он напомнил также, что по его "прямой команде" подразделение российской военной полиции в Сирии было сформировано преимущественно из выходцев с Кавказа.
Также Путин сообщил, что поручил Министерству обороны создать филиалы Нахимовского училища при всех флотах России. Он подчеркнул, что в рамках этой системы будет обмен и кадрами, и методиками, и "ребята должны ездить с одного флота на другой, смотреть, как и чем живет тот или иной флот".
Президент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями перед возложением цветов к памятнику участникам Великой Отечественной войны, локальных войн и ополченцам - участникам боевых действий на территории Дагестана в 1999 году
Вчера, 15:09РИА Новости
Путин поблагодарил женщину, командовавшую пищеблоком в 1999 году в Ботлихе
На встрече была затронута и тема морали и религии. Президент подчеркнул, что в основе всех конфессий, представленных в России, лежат "практически" одинаковые ценности.
"То, что в наших народах сохраняется такое отношение к этим ценностям — это главный залог нашей государственной устойчивости", — отметил Путин.
Президент поблагодарил дагестанцев, заверивших его в том, что и они, и уже подросшие их дети "где надо, будут стоять" для защиты родины.
"Спасибо за эти слова, бандиты, когда сюда пришли, делали очень много демагогических заявлений. Но что это были за люди? Я помню, когда приезжал в 1999 году, вы же мне тогда говорили: "Они, когда уходили, обокрали дома, последнее у людей забрали — старенький телевизор, старенький холодильник грузили на грузовики и увозили", — вспомнил Путин.
Перед отъездом из Дагестана президент встретился с бывшим председателем госсовета республики Магомедали Магомедовым, возглавлявшим республику во время августовских событий 1999 года, и обсудил с ним планы по социально-экономическому развитию региона.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Дагестан
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Дагестан
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Дагестан
Также уже в аэропорту Путин увиделся с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом.
Путин тепло приветствовал спортсмена, недавно защитившего титул на турнире в Абу-Даби, обнял отца и сына.
Нурмагомедова — старшего президент поздравил с победой сына, а прошедший бой он назвал достойным.
По мнению Путина, одержанная победа была убедительной.
"Я тебя поздравляю, очень хороший поединок, красивый, честный. Я посмотрел. Хороший удушающий прием. Классический удушающий прием, и на горло ты ему не давил. Правда-правда, нет, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному", — сказал глава государства Хабибу Нурмагомедову.

Другие новости региона читайте здесь>>

103222131420135
Обсудить 85
Республика ДагестанВладимир ПутинРоссияДагестанОбщество
Популярные комментарии
Как всегда "важными" делами занят(((
12 сентября, 14:39
Жар Птица
12426114219
Сказал - сделал. Молодец. Уважаю.
12 сентября, 14:49
llevone2017
215900572
Рекомендуем
Юлия Шарко
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА
Новости
Школа
В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
Стоп-кадр видео потасовки между сотрудниками подрядной организации на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
Ученик школы №4 города Сосновоборска Красноярского края
Власти вмешались в скандал со стрижкой ученика красноярской школы
Лента
новостей
Новые смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus представлены на продажу в торговом центре ГУМ. 29 сентября 2017
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
Анастасия Заворотнюк
"Не узнала": соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Логотип компании Skoda
СМИ опубликовали фотографии новой Skoda Octavia
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией награждения премией Человек года по версии журнала GQ
Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с Собчак
Приготовление шаурмы
Пять жителей Уфы находятся в тяжелом состоянии после отравления шаурмой
Оглашение приговора Владимиру Барсукову
Найден тайник с сокровищами криминального авторитета Барсукова
Скриншот программы ЧГТРК Грозный
Три чеченки извинились перед Кадыровым после просьбы предоставить им жилье
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с местными жителями, принимавшими участие в контртеррористической операции на территории Дагестана в 1999 году
Слюнтяй не может возглавлять государство при таких гражданах, заявил Путин
Концерт Подарок для Аллы
Ургант пошутил над Биланом из-за "пьяного" выступления в Самаре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32Трамп не исключил новой встречи с Ким Чен Ыном до конца года
01:29Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним
01:20Помпео не будет советником Трампа по нацбезопасности
01:19В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
00:12Россия поприветствовала курс Сербии на сохранение военного нейтралитета
00:08Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
00:03РФ рассчитывает на пересмотр подхода США в сфере контроля над вооружениями
23:56Украина намерена присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году
Лента новостейМолния