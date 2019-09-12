Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад

БОТЛИХ, 12 сен — РИА Новости. Владимир Путин выполнил обещание, которое дал 20 лет назад, — выпил стопку, оставленную нетронутой во время поездки в Дагестан в августе 1999 года.

Сказал-сделал. Спустя 20 лет Путин выпил рюмку водки с ополченцами в Дагестане pic.twitter.com/bJmH5BGTLc — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 12, 2019

В эти дни в республике вспоминают события 20-летней давности — вторжение банд террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба со стороны Чечни. Тогда на помощь военным пришли отряды ополченцев из числа местных жителей.

Как рассказал РИА Новости бывший руководитель пресс-центра по отражению атаки боевиков Абдулманап Мусаев, приезд в Ботлихский район Путина, которого за два дня до этого назначили и. о. премьер-министра, сильно поднял моральный дух местных жителей.

Он вспомнил историю со стопкой, которая произошла во время встречи Путина с боевыми генералами.

"Я тоже был в той палатке. Он выступил, все тост подняли, уже возле губ стаканы были, а он — бах, поставил его на стол и говорит: "А пить мы будем, когда победим", — рассказал Мусаев.

В четверг президент встретился с участниками народного ополчения. Сказав приветственные слова, поблагодарив за приглашение и вспомнив о тех событиях, Путин поднял стопку и выпил ее до дна.

По словам президента, Ботлих отмечает трагическую, но славную с точки зрения результата годовщину боевой работы ополченцев 20 лет назад.

Он добавил, что в те дни дагестанцы встали на пути банд международных террористов вместе с Вооруженными силами России и отстояли не только свою малую родину, свой Дагестан, свое село, но и, по сути, показали пример всей стране, что значит сплочение людей перед общей опасностью.

Путин подчеркнул, что человек всегда проявляется лучшим образом в критических ситуациях.

"Когда такая ситуация возникла здесь, вы и показали, на что способны вы, на что способна вся наша страна, вы показали очень хороший пример. Вам большое спасибо", — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что поздравлять ополченцев с этой датой трудно, потому как было много потерь, но нельзя не отдать должное героизму и мужеству людей.

Президент рассказал, что успел посетить в селе мемориал выходцам из Ботлихского района, погибшим в Великой Отечественной войне, Афганистане, в боевых действиях в августе — сентябре 1999 года и других локальных войнах.

Об истории с тостом и невыпитой рюмкой президенту напомнили этим летом в ходе прямой линии. В ответ он пообещал приехать и поднять бокал.

После отражения нападения 106 добровольцев наградили орденами Мужества, 42 — медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, 16 — медалями "За отвагу", несколько сотен человек получили республиканские награды за мужество и самоотверженность, восемь дагестанцев были удостоены звания Героя России.

По данным ФСБ, погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, силовиков и гражданских. За нападение осудили более 70 человек. Семеро, в том числе Басаев и Хаттаб, впоследствии были уничтожены.

На встрече в Ботлихе Путин опроверг мнение одного из ополченцев, что в кадетские училища негласно не принимают уроженцев Дагестана, Ингушетии и Чечни.

Президент отметил, что такого распоряжения нет, и "быть не может". Он напомнил также, что по его "прямой команде" подразделение российской военной полиции в Сирии было сформировано преимущественно из выходцев с Кавказа.

Также Путин сообщил, что поручил Министерству обороны создать филиалы Нахимовского училища при всех флотах России. Он подчеркнул, что в рамках этой системы будет обмен и кадрами, и методиками, и "ребята должны ездить с одного флота на другой, смотреть, как и чем живет тот или иной флот".

На встрече была затронута и тема морали и религии. Президент подчеркнул, что в основе всех конфессий, представленных в России, лежат "практически" одинаковые ценности.

"То, что в наших народах сохраняется такое отношение к этим ценностям — это главный залог нашей государственной устойчивости", — отметил Путин.

Президент поблагодарил дагестанцев, заверивших его в том, что и они, и уже подросшие их дети "где надо, будут стоять" для защиты родины.

"Спасибо за эти слова, бандиты, когда сюда пришли, делали очень много демагогических заявлений. Но что это были за люди? Я помню, когда приезжал в 1999 году, вы же мне тогда говорили: "Они, когда уходили, обокрали дома, последнее у людей забрали — старенький телевизор, старенький холодильник грузили на грузовики и увозили", — вспомнил Путин.

Перед отъездом из Дагестана президент встретился с бывшим председателем госсовета республики Магомедали Магомедовым, возглавлявшим республику во время августовских событий 1999 года, и обсудил с ним планы по социально-экономическому развитию региона.

Также уже в аэропорту Путин увиделся с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом.

Путин тепло приветствовал спортсмена, недавно защитившего титул на турнире в Абу-Даби, обнял отца и сына.

Нурмагомедова — старшего президент поздравил с победой сына, а прошедший бой он назвал достойным.

По мнению Путина, одержанная победа была убедительной.

"Я тебя поздравляю, очень хороший поединок, красивый, честный. Я посмотрел. Хороший удушающий прием. Классический удушающий прием, и на горло ты ему не давил. Правда-правда, нет, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному", — сказал глава государства Хабибу Нурмагомедову.