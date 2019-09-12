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РИА Новости
Единый день голосования

Глава Ингушетии подписал указ о назначении нового премьер-министра

14:14 12.09.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Ингушетия / Перейти в фотобанкМахмуд-Али Калиматов
Махмуд-Али Калиматов
© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Ингушетия
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Махмуд-Али Калиматов. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 12 сен – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о назначении на должность премьер-министра Константина Сурикова, кандидатуру которого одобрили депутаты регионального парламента, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя республики.
Депутаты народного собрания Ингушетии в воскресенье избрали главой региона Калиматова, который до этого временно исполнял обязанности руководителя республики. В этот же день он вступил в должность. Также в воскресенье Калиматов принял отставку премьер-министра правительства региона Зялемхана Евлоева, который написал соответствующее заявление в конце августа. Все министры республиканского правительства работают в статусе исполняющих обязанности до формирования нового состава правительства.
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В четверг глава региона внес на рассмотрение депутатов народного собрания для назначения на должность председателя правительства республики кандидатуру Сурикова. За него проголосовали 27, против – один депутат.
"Глава Ингушетии подписал указ о назначении Сурикова председателем правительства республики", - сказал собеседник агентства.
Сорокавосьмилетний Суриков ранее работал заместителем начальника главных управлений банка России в Томской и Новосибирской областях, начальником главного управления банка России в Самарской области, управляющим отделением по Самарской области Волго-Вятского главного управления банка России, советником председателя правления ООО КБ "Столичный Кредит", советником председателя правления ООО КБ "Союзный".
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