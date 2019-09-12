Глава Ингушетии подписал указ о назначении нового премьер-министра

Депутаты народного собрания Ингушетии в воскресенье избрали главой региона Калиматова, который до этого временно исполнял обязанности руководителя республики. В этот же день он вступил в должность. Также в воскресенье Калиматов принял отставку премьер-министра правительства региона Зялемхана Евлоева, который написал соответствующее заявление в конце августа. Все министры республиканского правительства работают в статусе исполняющих обязанности до формирования нового состава правительства.