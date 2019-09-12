Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T14:33Z
https://ria.ru/20190912/1558614552.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155173/05/1551730577_0:0:3014:1695_1036x0_80_0_0_26ec23a6256d5e46e466c1e98ac2d9fa.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

В Совфеде заявили об иностранном вмешательстве в выборы в России

14:13 12.09.2019 (обновлено: 14:33 12.09.2019)
379
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов
Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов . Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ отметила, что вмешательство в избирательную систему России в ходе выборов в сентябре было, но оно не оказало заметного влияния на результаты голосования, заявил журналистам в четверг по итогам заседания глава комиссии Андрей Климов.
"Выборы прошли во всех субъектах РФ в полном соответствии с российским законодательством", - сказал сенатор.
Он отметил, что в этом позиция законодателей совпадает с позицией ЦИК.
Видеостена из экранов, на которые выведены изображения из помещений избирательных комиссий, в Информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
9 сентября, 22:00Единый день голосования
Роскомнадзор обвинил Google и Facebook в намеренном вмешательстве в выборы
По его словам, отдельные нарушения проверяются, по ним принимаются необходимые решения, "большая часть информации о нарушениях носит характер неподтвержденной", добавил он.
"Свидетельства о попытках вмешательства в нашу избирательную систему, во внутренние дела РФ получили свое подтверждение - по линии дипведомств иностранных государств, также по линии иностранных СМИ с госфинансированием", - отметил Климов.
Сенатор подчеркнул, что попытки вмешательства проводились через агентов влияния, ставленников западных структур.
"Такого рода вмешательство было, но оно не оказало заметного влияния на ход избирательной кампании, результаты выборов", - заключил парламентарий.
840033
Обсудить 1
Единый день голосованияСовет Федерации РФАндрей КлимовРоссияПолитика
Рекомендуем
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
В Генпрокуратуре рассказали о запросах западных спецслужб к провайдерам
РИА
Новости
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
ГП проверяет данные о вмешательстве сотрудников дипведомств в дела России
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД назвал неприемлемыми попытки западных СМИ повлиять на выборы в России
Президент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями перед возложением цветов к памятнику участникам Великой Отечественной войны, локальных войн и ополченцам - участникам боевых действий на территории Дагестана в 1999 году
Путин поручил создать при всех флотах филиалы Нахимовского училища
Лента
новостей
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в краснодарском поселке Индустриальный
В Краснодаре потушили пожар вблизи складов с деревянными поддонами
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Facebook заблокировал на сутки чат-бот Нетаньяху за антиарабское сообщение
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Парламент Молдавии не готов отменить ограничения на вещание каналов из РФ
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Российские ученые ответили на предложение Кусто помочь в выпуске белух
Заседании Совета Федерации
Комиссия Совфеда предложила Facebook и Google создать контактную группу
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров готов поделиться опытом Чечни для снижения числа разводов по стране
Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов
Первый замглавы МИД встретился с новым послом Ирландии
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
Рябков рассказал об одностороннем моратории на размещение РСМД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32Трамп не исключил новой встречи с Ким Чен Ыном до конца года
01:29Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним
01:20Помпео не будет советником Трампа по нацбезопасности
01:19В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
00:12Россия поприветствовала курс Сербии на сохранение военного нейтралитета
00:08Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
00:03РФ рассчитывает на пересмотр подхода США в сфере контроля над вооружениями
23:56Украина намерена присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году
Лента новостейМолния