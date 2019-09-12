В Совфеде заявили об иностранном вмешательстве в выборы в России

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ отметила, что вмешательство в избирательную систему России в ходе выборов в сентябре было, но оно не оказало заметного влияния на результаты голосования, заявил журналистам в четверг по итогам заседания глава комиссии Андрей Климов.

"Выборы прошли во всех субъектах РФ в полном соответствии с российским законодательством", - сказал сенатор.

Он отметил, что в этом позиция законодателей совпадает с позицией ЦИК.

По его словам, отдельные нарушения проверяются, по ним принимаются необходимые решения, "большая часть информации о нарушениях носит характер неподтвержденной", добавил он.

"Свидетельства о попытках вмешательства в нашу избирательную систему, во внутренние дела РФ получили свое подтверждение - по линии дипведомств иностранных государств, также по линии иностранных СМИ с госфинансированием", - отметил Климов.

Сенатор подчеркнул, что попытки вмешательства проводились через агентов влияния, ставленников западных структур.