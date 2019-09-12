В ЛНР заявили, что сбили украинский беспилотник около линии соприкосновения

Военнослужащие во время учений Народной милиции ЛНР по огневой подготовке

ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.

"Украинские силовики продолжают активно использовать беспилотные летательные аппараты на линии боевого соприкосновения, тем самым продолжая нарушать минские договоренности. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР в очередной раз пресекли попытку ведения противником разведки над территорией республики", - сообщил Филипоненко.

Он уточнил, что в районе населенного пункта Сокольники был обнаружен и сбит БПЛА украинских силовиков типа "квадрокоптер", который вел воздушную разведку.

"Материалы с беспилотника изучаются нашими специалистами", - добавил офицер пресс-службы.

Он также обвинил украинских силовиков в размещении техники вблизи жилых домов у линии соприкосновения в Донбассе. "В границах населенного пункта Золотое-3 подразделения 72 бригады ВСУ оборудовали позицию для БМП во дворе жилого дома, в котором проживает семья из четырех человек", - заявил Филипоненко.