Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T14:36Z
https://ria.ru/20190912/1558614241.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152372/88/1523728803_0:58:2608:1525_1036x0_80_0_0_0ca54ee7c861bc4381813c8fdd2852a2.jpg
РИА Новости

В ЛНР заявили, что сбили украинский беспилотник около линии соприкосновения

14:08 12.09.2019 (обновлено: 14:36 12.09.2019)
776
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время учений Народной милиции ЛНР по огневой подготовке
Военнослужащие во время учений Народной милиции ЛНР по огневой подготовке
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"Украинские силовики продолжают активно использовать беспилотные летательные аппараты на линии боевого соприкосновения, тем самым продолжая нарушать минские договоренности. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР в очередной раз пресекли попытку ведения противником разведки над территорией республики", - сообщил Филипоненко.
Он уточнил, что в районе населенного пункта Сокольники был обнаружен и сбит БПЛА украинских силовиков типа "квадрокоптер", который вел воздушную разведку.
Украинские силовики обстреляли красное Знамя Победы
9 сентября, 03:57РИА Новости
Украинские силовики расстреляли в Донбассе красное Знамя Победы
"Материалы с беспилотника изучаются нашими специалистами", - добавил офицер пресс-службы.
Он также обвинил украинских силовиков в размещении техники вблизи жилых домов у линии соприкосновения в Донбассе. "В границах населенного пункта Золотое-3 подразделения 72 бригады ВСУ оборудовали позицию для БМП во дворе жилого дома, в котором проживает семья из четырех человек", - заявил Филипоненко.
По его словам, в населенном пункте Трехизбенка украинские силовики разместили БТР возле магазина, а их бронетехника зафиксирована в населенных пунктах Новоалександровка, Выскрива и Попасная.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
1400000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Автомобили МЧС ДНР в Донецке
В ДНР предотвратили взрыв на железной дороге
РИА
Новости
Украинские военнопленные, переданные украинской стороне представителями Луганской народной республики в пригороде города Счастье. 12 сентября 2019
Власти ЛНР передают Киеву более 50 заключенных
Анастасия Заворотнюк
"Не узнала": соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Оружие и боеприпасы, переданные правоохранительным органам Украины бойцами батальонов Национальной гвардии
На Украине разоружили три добровольческих батальона
Лента
новостей
Газопровод Opal
Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Цех завода, входящего в состав ГК Укроборонпром
На Украине проводят обыски в "Укроборонпроме"
Глава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Президент РФ Владимир Путин и глава Дагестана Владимир Васильев во время встречи в аэропорту Махачкалы. 12 сентября 2019
Путин прилетел в Дагестан
Украинский военный
Украинские силовики обстреляли село Желобок, заявили в ЛНР
Испытание термоядерного взрывного устройства
Академик рассказал, что может стать причиной начала ядерной войны
Ксения Собчак
СМИ выяснили, кого пригласили на свадьбу Собчак
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с местными жителями, принимавшими участие в контртеррористической операции на территории Дагестана в 1999 году
Слюнтяй не может возглавлять государство при таких гражданах, заявил Путин
Гугл
ГП считает рекламу в Google лазейкой для вмешательства в дела России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32Трамп не исключил новой встречи с Ким Чен Ыном до конца года
01:29Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним
01:20Помпео не будет советником Трампа по нацбезопасности
01:19В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
00:12Россия поприветствовала курс Сербии на сохранение военного нейтралитета
00:08Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
00:03РФ рассчитывает на пересмотр подхода США в сфере контроля над вооружениями
23:56Украина намерена присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году
Лента новостейМолния