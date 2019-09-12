На Украине проводят обыски в "Укроборонпроме"

КИЕВ, 12 сен - РИА Новости. Госбюро расследований Украины в четверг проводит обыски в помещениях госконцера "Укроборнпром" и предприятиях-экспортерах, входящих в его состав, сообщил Госбюро расследований Украины в четверг проводит обыски в помещениях госконцера "Укроборнпром" и предприятиях-экспортерах, входящих в его состав, сообщил директор ведомства Роман Труба.

"ГБР проводит обыски на концерне "Укробронпром" и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав. Происходят они в рамках досудебного расследования уголовного дела по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правления Национального банка Украины в 2016 году", - сообщил Труба.

По его словам, следователи изымают документы. "Никакого давления со стороны ГБР, никаких препятствий со стороны "Укроборонпрома" пока нет", - отметил директор бюро.