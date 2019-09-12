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РИА Новости

На Украине проводят обыски в "Укроборонпроме"

14:06 12.09.2019 (обновлено: 14:21 12.09.2019)
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© Фото : ukroboronprom.com.uaЦех завода, входящего в состав ГК "Укроборонпром"
Цех завода, входящего в состав ГК Укроборонпром
© Фото : ukroboronprom.com.ua
Цех завода, входящего в состав ГК "Укроборонпром". Архивное фото
КИЕВ, 12 сен - РИА Новости. Госбюро расследований Украины в четверг проводит обыски в помещениях госконцера "Укроборнпром" и предприятиях-экспортерах, входящих в его состав, сообщил директор ведомства Роман Труба.
"ГБР проводит обыски на концерне "Укробронпром" и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав. Происходят они в рамках досудебного расследования уголовного дела по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правления Национального банка Украины в 2016 году", - сообщил Труба.
По его словам, следователи изымают документы. "Никакого давления со стороны ГБР, никаких препятствий со стороны "Укроборонпрома" пока нет", - отметил директор бюро.
Ранее Печерский районный суд Киева разрешил принудительно доставить на допрос в Госбюро расследований экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву по делу о злоупотреблении служебными полномочиями. Она занимала пост глав Нацбанка в 2014-2018 годах. До этого Гонтареву дважды вызывали на допрос по этому делу, но она так и не пришла.
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